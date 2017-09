L'Atabal attend son label

"Qu’elle soit reconnue comme une salle de musique actuelle." Michel Veunac, le maire de Biarritz, a profité d’avoir la parole le premier devant Françoise Nyssen pour exprimer son souhait de voir l’Atabal labellisée Scène de Musiques Actuelles (SMAC). Hasard, ou pas, la salle avait été choisie pour la signature du contrat de filière musiques actuelles et variétés. Pour l'édile, l’établissement est une "très grande réussite". Par sa fréquentation et par sa programmation.

Que la ministre de la Culture et de la Communication, vienne visiter les lieux, avant la signature du contrat de filière, c’est déjà "une vraie reconnaissance" pour François Maton, son directeur. "C’est super valorisant pour notre travail." Mais qu’est ce que cette labellisation apporterait à un lieu qui marche déjà ? "Une reconnaissance institutionnel", dabord, indique François Maton. Et des fonds.



Les SMAC ayant pour mission la diffusion des musiques actuelles, l’accompagnement des pratiques, la formation, la création et l’action culturelle, l’Atabal a plus d’un atout dans son sac.