Xaramela en concert à Saint-Pée-sur-Nivelle

Le samedi 2 septembre, le choeur Xaramela donnera un concert dans l'église Saint-Pierre à Saint-Pée-sur-Nivelle. Le choeur basque originaire de Bayonne présente ce concert comme “éclectique”. Seront mis à l'honneur des compositeurs comme Sorozabal, Padre Donostia, Josù Elberdin, J. Trayter, Eslava, Bello-Portu, Busto, Olaizola, Manolov et Demesse.



Placé sous la direction de Mari José Goudard-Ardohain, le choeur est formé de près d'une quarantaine de membres, choristes, amateurs, ayant tous en commun l'amour et la passion du chant. Fondé en 1986, il a connu plusieurs chefs et s'est produit maintes fois à Bayonne et dans tout le Pays Basque.