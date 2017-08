Gardons nos frontons organise une réunion publique

Le collectif Gardons nos frontons organisera une réunion publique le jeudi 21 septembre, à 18 heures, au trinquet Saint-Martin à Biarritz. Au cœur de ce rendez-vous : la vente du trinquet du Golf à un promoteur et sa transformation en appartements. "On ne voudrait pas qu’il y ait un précédent à Biarritz" explique Beñat Etcheverry.

Le collectif a interpellé les élus sur la question du maintien des frontons au Pays Basque et celui du Golf en particulier et les a invités à la réunion. À savoir Vincent bru, le député de la sixième circonscription, la municipalité de Biarritz et son maire, Michel Veunac, Jean-René Etchegaray, président de l’agglo Pays Basque... ainsi que la famille Inchaurraga, propriétaire du trinquet.

"Nous avons aussi invité monsieur Borotra, ancien maire. En 2006, il y avait eu un même cas de figure à Biarritz." À cette époque, le trinquet Saint-Martin justement, allait être vendu à un promoteur et la municipalité avait négocié avec ce dernier pour que la cantxa soit maintenue.

La pétition que le collectif a mise en ligne a rassemblé à cette heure plus de 2 890 signatures. Le collectif a par ailleurs édité des flyers ; une première distribution se fera demain soir, vendredi, devant Aguilera où le BO doit rencontrer Béziers.