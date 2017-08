La ministre de la Culture en déplacement au Pays Basque

À 17 h 30, ce vendredi, la ministe de la Culture Françoise Nyssen est attendue à Biarritz pour signer un contrat de filière Musiques Actuelles et Variétés à l'Atabal, une convention triennale entre le ministère de la Culture, la Région, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) et le Réseau des Indépendants de la Musique (RIM).

Un peu plus tard dans la soirée, à 20 h 30, elle assistera au concert de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, à l'église de Saint-Jean-de-Luz. Il est donné dans le cadre du festival Ravel.