Bayonne adopte un plan municipal en faveur de l'euskara

Lors du conseil municipal du 19 juillet 2017, la ville de Bayonne a adopté à l'unanimité un plan en faveur de la langue basque. Le plan euskara devrait être mis en oeuvre d'ici la fin du mandat de Jean-René Etchegaray en 2019.



Ce plan comporte au total quatre axes principaux. Parmi eux, l'axe “offre des services en langues basque” qui regroupe tous les domaines d'intervention de la ville dans l'élaboration de services aux usagers. Mais il y a aussi l'axe “animation, sensibilisation, promotion” qui prévoit notamment de développer l'usage de la langue à des endroits et des moments précis.



Les axes “présence et usage de la langue basque” et “formation du personnel municipal" complètent ce plan. Dans le premier figure des actions touchant au domaine de la communication ou à la signalétique par exemple. Le dernier point permet aux employés municipaux qui le souhaitent d'acquérir des connaissances en euskara dans le cadre de leur travail au sein de la commune.



Une commission extra-municipale



Ce plan est le fruit de la commission extra-municipale “langue basque” qui oeuvre depuis 2015. Au sein même de cette commission se trouvent des élus de tous bords, ainsi que des associations agissant en faveur de l'euskara.



Jean-Claude Iriart élu d'opposition à la mairie de Bayonne et membre de la commission extra-municipale affirme que “ce plan est une avancée dans la promotion de l'euskara”. Il espère maintenant que cette commission se réunira régulièrement afin de continuer dans le chemin amorcé.