Sortu prendra part au congrès des Farc

Le 1er septembre prochain, une nouvelle étape sera peut-être franchie dans le processus de paix en Colombie. Ce jour là se terminera le congrès national des Farc, débuté le 27 août, et un parti politique légal issu de la guérilla devrait voir le jour.

Sortu sera présent lors de cette dernière journée. Ses membres Urko Aiartza et Rufi Etxeberria se rendront à Bogota en tant qu'invités. À travers ces deux représentants, le parti abertzale avance qu'il “souhaite défendre la justice sociale et le processus de paix en Colombie”.



Ce même jour, plus de 1 000 représentants des différentes commissions des Farc démocratiquement élus seront présents. Parmi eux, 61 de l'Etat major.