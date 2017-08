Lapurdiko Arraun taldea monte en deuxième division

Les rameurs de Lapurdiko Arraun Taldea s'en souviendront longtemps. Ils terminent premiers de la troisième division, la ARC 2, et montent en ARC 1. Au total, Lapurdiko Arraun Taldea ramène douze drapeaux. Le dernier date du 26 août, à Colindres, en Espagne.



Les labourdins ont longtemps été au coude à coude avec la traînière de San Juan. Au classement général, San Juan est deuxième. En troisième position se trouve l'équipe Hibaika. Pour rappel, c'était la première fois que Lapurdiko Arraun Taldea participait à la “liga”. C'est une toute jeune équipe. Elle est le fruit de la fusion entre Ur Joko et Ibaialde.



L'ensemble des rameurs se dit “surpris de l'accueil du public”. Ils espèrent “qu'il sera présent également l'année prochaine”. En attendant, la course de référence qui est celle de la concha de Saint Sébastien aura lieu jeudi 31 août prochain. Et Lapurdiko Arraun taldea sera de la partie. Face à des traînières issues de niveaux supérieurs, les labourdins ont pour objectif de faire un bon temps.