Logement étudiant : le grand écart entre Pau et Bayonne/Anglet

Rentrée 2017 oblige, quelques jours après que la Confédération syndicale des familles ait donné ses conclusions sur le coût de la scolarité, le syndicat étudiant UNEF livrait son enquête sur le coût de la vie étudiante. Il constate une augmentation de 2,09% pour les étudiant-e-s de l’hexagone. Les coupables ? Le loyer et le transport. Leur prix est en hausse dans 'un certain nombre de villes universitaires' pointe l’UNEF. Dans le Sud Ouest, le mal est moindre à Bordeaux et Pau.



Mais qu’en est-il de Bayonne et Anglet ? Fin mars 2017, l’Observatoire des étudiants livrait les détails d’une enquête régionale menée auprès de 967 étudiants de l’Universite De Pau Et Des Pays De L'adour. Dont 224 étudiants issus des deux campus situés au Pays Basque. Ces derniers sont clairement désavantagés en terme d’offre et de prix des logements, notamment étudiants, en comparaison avec leurs camarades du campus palois. Alors qu’une chambre en résidence universitaire représente environ 265€ par mois à Pau, elle est de 355€ à Bayonne/Anglet.

Un écart qui pose problème



Dans le privé, le prix d’une location classique à Bayonne/Anglet est de 424€ en moyenne contre 355€ à Pau, selon les chiffres de 2015 repris dans l’enquête ORPEA/ODE. Cet écart, "il pose bien entendu problème aux étudiants et à leurs familles, compte tenu du poids du logement dans le budget des études" est-il commenté dans l'enquête. L’UNEF fait le même constat en notant qu’il représente 53% du budget des étudiant-e-s. Résultat, 36% des jeunes qui étudient à Anglet et Bayonne vivent au domicile parental, pour des raisons financières surtout, contre 18% pour ceux qui étudient à Pau.



Pour des bassins de population comparables, l’agglomération paloise compte plus de trois fois plus d’étudiants que l’agglomération Pays Basque. En conséquence, l’Observatoire des étudiants de l’UPPA ainsi que l’Observatoire régional des parcours étudiants aquitains, dans sa conclusion de l'enquête, invitent l’UPPA à développer sur l’agglomération Côte Basque-Adour son offre de logements étudiants en même temps que son offre de formation "dans les années à venir".

Nécessité d'un débat public



Pour le mouvement étudiant M22M*, qui s’est de nouveau imposé à l’UPPA lors des élections universitaires, il faut aller plus loin dans la réflexion. Txomin Poveda veut penser à "tous les étudiants qui, originaires du Pays Basque, sont obligés d’aller étudier à Bordeaux, Toulouse, Paris parce qu’ils n’ont pas l’offre de formation". Ce qui entraîne des "surcoûts" pour les familles et une "sélection sur la base de l’argent" selon lui. Il pose la question de la contribution du territoire via les institutions politiques locales pour aider ces jeunes à aller se former ailleurs. "La société dans son ensemble a une responsabilité. C’est elle qui investit des moyens pour l’avenir."



Finalement, la polémique autour de la baisse des APL de 5€ par mois, c’est "l’arbre qui cache la forêt" pour Txomin Poveda. Il trouve "dommage de ne pas mettre la question du salaire étudiant sur la table". Cette idée d’un salaire pour tous les étudiant-e-s est notamment portée par le syndicat Solidaires étudiant-e-s, membre du mouvement M22M. Celui-ci part du principe que les étudiant-e-s sont "des travailleur-ses en période de formation", une formation "utile à l’ensemble de la société".



Cette revendication ne fait pas l’unanimité parmi les syndicats étudiants. Mais pour Txomin Poveda, il faut justement que le financement de l’enseignement supérieur devienne, plus qu'un sujet traité sur la table des conseils de l'université, un "débat public".





*Le M22M est composé d’étudiant-e-s issu-e-s du Mouvement des étudiants d’Occitane, d’Euskal Ikasleak (collectif d’étudiant-e-s des campus de la cote), de Solidaires étudiant-e-s et d’étudiant-e-s indépendant-e-s.