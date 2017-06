Le collège de la Citadelle poursuit son blocage

L'inspection d'académie a prévu de fermer deux classes, une de quatrième et une de troisième à la rentrée prochaine. Les parents d'élèves, qui protestent contre cette suppression susceptible, selon eux, de contrevenir à la qualité de l'enseignement dans ce collège, continuent à se mobiliser.



Collège bloqué



Depuis jeudi dernier, seuls les élèves de troisième qui préparent le brevet peuvent accéder aux cours dispensés par les professeurs. Pour les autres, le chef d'établissement a préconisé qu'ils restent chez eux "par mesure de sécurité". Ceux qui se présentent malgré tout au collège sont pris en charge mais n'assisteront à aucun cours. Les parents d'élèves ne pensent pas lever le blocage tant que le dossier n'aura pas avancé.



Refus de l'académie



Les parents d'élèves soulignent deux points qui pourraient permettre un avancement du dialogue avec l'inspection d'académie. À ce jour, l'inscription à l'internat du collège de la Citadelle est bloqué au profit de celui de Salie-de-Béarn, parfois au mépris des réalités géographiques des élèves qui pourraient s'y inscrire. Les parents avaient tenté une négociation en proposant la réouverture des places d'internat, vendredi 23 juin, ce qui aurait peut-être permis d'atteindre un effectif suffisant pour maintenir les classes à la rentrée prochaine. L'inspection académique leur a opposé un refus net et le blocage s'est poursuivi.



Salles trop petites



Désormais, les espoirs sont tournés vers le deuxième point : le collège de la Citadelle est classé monument historique puisqu'il est situé dans l'ancienne forteresse de Saint-Jean-Pied-De-Port. Certaines salles sont trop exigües pour accueillir plus de 28 élèves. Les parents d'élèves ont sollicité le département afin d'obtenir une mesure dérogatoire du fait de la spécificité architecturale de l'établissement. Ils attendent désormais les résultats de la commission. Ils veulent également montrer les locaux à l'adjoint à l'inspecteur d'académie, lors de sa visite du mardi 27 juin, afin qu'il puisse se rendre compte par lui-même des contraintes de place.



Des élus mobilisés



La mobilisation dépasse le simple cercle des parents d'élèves, les professeurs ont apporté leur soutien aux initiatives menées et les élus sont sur le pont également. Après les visites des aspirants députés Jean Lassalle et Loïc Corrégé ces dernières semaines, les parents peuvent compter sur le soutien des élus locaux. Le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, Alphonse Idiart, a certifié de sa présence pour accueillir l'adjoint à l'inspection d'académie. Et il sera "très certainement" suivi par d'autres maires des environs, selon Hélène Lacam, mère d'un élève de l'établissement. Les habitants ont aussi été appelés à se joindre au rassemblement.