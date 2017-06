La Navarre rallie Bihartean

Le champ territorial de la CCI tranfrontalière Bihartean s’agrandit : il va accueillir la Navarre. En effet, la CCI navarraise a signé hier, le 26 juin, avec ses homologues de Gipuzkoa et de Bayonne Pays Basque une déclaration d’intention qui vise son intégration au sein de Bihartean.

C’est en 2010 que les CCI de Gipuzkoa et de Bayonne Pays Basque ont décidé de créer ce Groupement européen d’intérêt économique. Son objectif : améliorer la coordination de leurs actions, "réussir une plus grande intégration régionale et impulser des projets de coopération transfrontalière", entre autres, par des financements de l’Union européenne. Au service des entreprises, Bihartan va les aider à créer entre elles des relations commerciales ou industrielles sur les territoires concernés.