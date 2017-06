1 700 kilomètres à vélo contre la maladie d'Alzheimer

1 700 kilomètres plus tard, Lucie et son chien Roy sont bien arrivés à Hendaye. Mercredi dernier, cette lyonnaise de 31 ans, originaire de Limoges, a terminé son défi sportif : Le Défi d’Aloïs. Il consistait à relier à vélo la frontière belge à la frontière espagnole en longeant les côtes françaises afin de collecter des fonds pour la recherche contre la maladie d’Alzheimer. Tout au long de ce défi, elle était accompagnée de son fidèle compagnon, un chien âgé de 10 ans.



Mais pourquoi ce défi ? Parce que seulement 84 centimes d’euros sont alloués à la recherche contre la maladie d’Alzheimer par malade et par an. Et c’est une maladie qui concerne de près Lucie Appelshauser puisque son père en est atteint. Elle a fait ce calcul en prenant en compte les chiffres publiés par France Alzheimer en 2016, soit 13,6 millions d’euros récoltés depuis 1998. Indignée, elle a pensé à ce défi sportif pour récolter d'avantage de dons. Chose faite, à hauteur de 3 216 €.



Mais sur son blog, Lucie ne cache pas que ces 47 derniers kilomètres ont été difficiles. Avec la chaleur étouffante, des routes qui montent et qui descendent, la fatigue accumulée. Elle avoue même avoir été un instant "à deux doigt de m’arrêter pour reprendre mon chemin plusieurs heures après". Et puis "d’un coup, comme ça, peu après 12 h 30, le panneau ! Celui de la libération, celui qui vient récompenser cette matinée de labeur et tout un voyage : Hendaye".



Pour retrouver toutes ses impressions lors de son arrivée à Hendaye, rendez-vous ici.