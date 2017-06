Le chiffre : avec 524 adhérents, pari réussi pour Bizi

Début juin, le mouvement écologiste, qui comptait alors 400 adhérents, lançait une campagne d’adhésion. Objectif : dépasser les 500 d’ici le 24 juin. Jon Palais nous expliquait alors que "pour relever le défi climatique, il faut l’attaquer sur tous les fronts". Donc "plus on aura de monde, plus on pourra fixer des ambitions".



Voila chose faite. Samedi dernier, pour son huitième anniversaire, Bizi annonçait avoir atteint les 524 adhérents. Le défi suivant consiste pour le mouvement à "faire monter en compétences et en responsabilités plus de bénévoles et militant-e-s".

Une formation d’une semaine est déjà prévue à Saint-Jean-Pied-de-Port, du 13 au 20 juillet afin de "former plus d’animateurs-trices et de coordinateurs-trices des stratégies, actions, campagnes, alternatives, chantiers et projets à venir".