Entre Département et Sénat, J.-J Lasserre a fait son choix

"Certains élus doivent aujourd’hui faire des choix importants." Trois mois avant les élections sénatoriales, Jean-Jacques Lasserre s’y est déjà employé. Si réélu, celui qui siège aujourd'hui au Sénat et préside le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques serait touché par la loi de non cumul des mandats. Promulguée le 14 février 2014 et en vigueur à partir du mois de juillet, elle rend incompatible les mandats de sénateur et de président de conseil départemental.

Sans même connaître les suffrages, le sénateur MoDem des Pyrénées-Atlantiques a tranché. "J’ai décidé pour ma part de poursuivre mon engagement en tant que président du Conseil départemental' écrit-il dans un communiqué, bien qu’il dit avoir 'été très attaché à [sa] responsabilité de sénateur". Il assure : il sera plus util au Département.

Pendant ce temps là, au Conseil départemental, une tête va changer. À l’origine suppléant de Vincent Bru au Conseil départemental, le maire de Louhossoa Jean-Pierre Harriet devrait prendre le siège du nouveau député de la sixième circonscription, à partir du 15 juillet. Vincent Bru avait dit qu’il laisserait son poste de conseiller départemental s’il était élu aux élections législatives.