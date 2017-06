Un clip vidéo pour donner des ailes au processus de paix

Le monde de la culture lance un "hor dago" en faveur de la résolution du conflit. Il engage toute sa mise à travers la chanson et le clip vidéo "Hor Dago", un terme utilisé dans le jeu de mus. Une initiative lancée au lendemain de l’opération de Louhossoa, le 16 décembre, pour soutenir les premiers Artisans de la paix.

En tout, 35 auteurs, musiciens et chanteurs ont participé à cette création, même si le collectif qu’ils ont créé pour l’occasion en compte bien plus. Le défi lancé en faveur de la paix, entendue comme point de départ de quelque chose et non comme objectif, se déclinera par la suite à travers d’autres rendez-vous.

Le collectif Kulturgileen Ekimena organise une journée de mobilisation le 30 septembre à Louhossoa. Douze heures en faveur du processus de paix mêlant kantaldi, bertsu, prises de paroles et concerts. Ils profitent du clip vidéo pour annoncer l’événement et pour lancer un appel à participer à celui organisé par les Artisans de la paix à Paris, en faveur des prisonniers basques. Un rendez-vous déplacé une première fois au 25 novembre et qui aura finalement lieu le 9 décembre.