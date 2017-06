Mathieu Bergé quitte le PS, les réactions divergent

Dans un communiqué envoyé ce matin, Mathieu Bergé annonce sa décision de quitter le PS après dix ans au sein du parti. Il ne renonce pas pour autant à ses mandats et continue son chemin en politique. Il écrit : "'Le socialisme c'est la République jusqu'au bout', je fais toujours miens ces mots de Jaurès et je ne renonce pas à cet idéal, même si je choisis aujourd'hui de prendre un chemin non balisé mais stimulant intellectuellement pour reconquérir ce dernier."

Une route non balisée donc, mais qu'il n'emprunte pas seul puisqu'il suit les traces de sa collègue Marie-Christine Aragon, elle aussi conseillère municipale à Bayonne et conseillère départementale, qui avait annoncé son départ avant les élections législatives. Sans donner de chiffre précis, Mathieu Bergé évoque : "le départ de très nombreux camarades" et appelle de ses voeux à la reconstruction d'une gauche unie mais sans le PS qu'il présente comme un "obstacle".

Réactions diverses

Marie-Christine Aragon, qui l'avait précédé dans le choix de démissionner, salue la décision de son camarade et a déjà commencé à travailler avec lui pour définir quelle forme pourra prendre la reconstruction d'une certaine gauche après la défaite historique du PS aux dernières élections. Peut-être un nouveau parti ? La question n'est pas encore tranchée mais le travail s'amorce en coulisse.

Mais tous ses camarades ne sont pas aussi enthousiastes face à ce départ, à l'image de Mehdi Ouraoui, membre du bureau national du PS et militant dans les Pyrénées-Atlantiques, qui déplore : "une grosse perte pour le PS, c'est un élu de très grande qualité." Lui a choisi de rester pour réformer le parti de l'intérieur car : "Il faut rester avec sa famille politique qu'elle joue en top 14 ou en pro D2", il pointe du doigt que le démissionnaire choisisse le lendemain d'un bureau national qui a adopté l'opposition à Emmanuel Macron pour s'en aller. Il regrette également que l'élu ne démissionne pas de ses mandats. Mathieu Bergé avait été élu avec l'étiquette PS pour chacun d'eux.