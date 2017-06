Les groupes parlementaires en vue

Bande à part. Aujourd’hui, le député André Chassaigne a annoncé que le Parti communiste français aura un groupe parlementaire indépendant lors d’une conférence de presse. Il sera composé de 4 députés d’outre-mer et des 11 élus PCF. La France insoumise, forte de ses 17 députés, avait pourtant laissé sa porte ouverte. Mais le divorce annoncé entre le Parti communiste et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon s’est une nouvelle fois confirmé.



Pas de groupe écolo. "Le cercle des députés écologistes disparus" titre aujourd’hui le quotidien de l’écologie en ligne Reporterre. Impossible pour les écologistes de créer un groupe parlementaire comme se fut le cas en 2012. Un seul député Europe Écologie Les Verts a été élu et deux anciens députés écologistes ont rejoint En Marche !, François de Rugy et Barbara Pompili.



Deux en un. Hier, mercredi, Thierry Solère a annoncé la création d’un groupe parlementaire UDI/LR ou "Républicains constructifs UDI et indépendants". Il se distingue du groupe Les Républicains qui sera une nouvelle fois présidé par Christian Jacob. Les 17 députés UDI seraient intégrés, et sur les 112 députés Les Républicains élus, une quinzaine serait prêts à le rejoindre, parmi lesquels Thierry Solère, Franck Riester et Laure de La Raudière, soutiens du premier ministre Edouard Philippe.



En petit nombre. Entre les élections législatives de 2012 et celles de 2017, le Parti socialiste a perdu 264 députés… La déroute. Le Parti socialiste, avec 31 députés élus, est tout de même en mesure de constituer son propre groupe à l'Assemblée nationale. L’ancien président du groupe "Socialiste, écologiste et républicain", Olivier Faure, est candidat à sa succession.



Un groupe FN ? Marine Le Pen a clairement affiché sa volonté de former un groupe Front national, à court ou moyen-terme. Elle a fait appel à toutes les bonnes volontés… Son appel du pied s'est notamment fait en direction de Dupont-Aignan, des élus indépendants et pourquoi pas des Républicains ainsi que des divers droite. Car avec huit députés élus à l’Assemblée nationale, le parti à la flamme n’a pour l’instant pas les moyens de ses ambitions.