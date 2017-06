Soirée pour la fête de la musique au Patxoki

Quatre concerts sont prévus au Patxoki pour la fête de la musique. Gamin, groupe folk local, ouvrira le bal à 19h15. A 20h30, le groupe d'électro-world Zézé prendra le relais avec ses instruments "atypicoustiques". Depuis plusieurs années, Zézé se produit des deux côtés de la frontière basque mais fait voyager les spectateurs sur d'autres continents, avec des sons venus d'Inde, du Maghreb ou encore d'Occitanie ou des Asturies et autres contrées plus ou moins lointaines.



La soirée se clôturera avec deux autres groupes, Les extracteur de Jus à 22 heures et les vinyles de Sélecteur Jean Matt X Lee Scratch Pourri.