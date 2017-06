Renouvellement, âge, parité : l’hémicycle fait peau neuve

Un renouvellement inédit. Selon les calculs du Monde, seuls 145 des 350 députés qui se sont de nouveau représentés aux élections législatives ont été élus. Le taux de renouvellement de l’Assemblée nationale est donc de 75%. Une première sous la Vème République. En 2012, malgré l’alternance politique, il était de 40% et de 25% en 2007. Mais il est à noter que 227 députés sortants avaient fait le choix de ne pas se représenter. Au Pays Basque, seulement un député sortant sur les trois circonscriptions a été réélu : Jean Lassalle (Résistons !).



La parité en hausse. 38,65% des députés élus à l’Assemblée nationale hier soir sont des députées. Il n’y aura jamais eu autant de femmes au Palais Bourbon. Soit 223 sur 577 sièges. Pour 155 entre 2012 et 2017. Grâce notamment à une presque parité totale chez les députés élus au sein de La République en marche (46,45%) et du MoDem (46,34%). Dans les Pyrénées-Atlantiques en revanche, la députée socialiste sortante Colette Capdevielle a fait remarqué qu’elles n’étaient plus que deux dans les Pyrénées-Atlantiques. Contre quatre auparavant. Une seule au Pays Basque.



Un hémicycle plus jeune. La moyenne d’âge des députés de l’Assemblée nationale serait de 48 ans et 8 mois, selon le ministère de l'Intérieur, si les projections se confirment. En 2012, elle avait été évaluée à 54,6 ans. Et déjà, on parlait d’une progression des jeunes au Palais Bourbon. L’Assemblée nationale, en perdant plus de cinq ans de moyenne d’âge, rajeunit. Grâce à l’arrivée de dizaines de trentenaires dans l’hémicycle. Concernant l’âge des députés entrants du Pays Basque, Florence Lasserre-David (LREM) a 42 ans, Vincent Bru (LREM) et Jean Lassalle 62.