Réélu député, Jean Lassalle crée la surprise dans la quatrième

Ce soir, lors du second tour des élections législatives, Jean Lassalle a créé la surprise en remportant 52,79% des voix exprimées. Et ce, devant le candidat La République en marche, Loïc Corrégé, qui s’était pourtant positionné en tête lors du premier tour. Ce dernier n’aura pas bénéficié de la vague En Marche ! jusqu’au bout...



Le duel a finalement été assez serré. "Personne ne pouvait prévoir", reconnaît Jean Lassalle. Il explique sa victoire par le fait que "les Basques et les Béarnais de l’intérieur ne peuvent pas accepter une tendance nationale". Il prend comme exemple les trois élections précédentes auxquelles il a participé : à chaque fois, les électeurs de sa circonscription ont voté à contre-courant de la tendance générale. Que ce soit sous Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande.



Même l’abstention est à contre-courant dans la basco-béarnaise : 46,76% des inscrits sont allés voter. Une abstention qui décrédibiliserait le système plutôt que les députés. A présent, Jean Lassalle va commencer son quatrième mandat en tant que non-inscrit, bien que sa proximité avec la majorité présidentielle est connue. Il ne dit pas pour l’instant s’il s’agit de son dernier mandat.