La voie royale pour Emmanuel Macron

Les enquêtes d’opinion annonçaient une victoire écrasante du mouvement du jeune président de la République, mais on peut imaginer que ce dernier ne boudera pas les 361 sièges de députés qu'il obtiendrait sur les 577 que compte l’Assemblée nationale. Emmanuel Macron débute son quinquennat avec la majorité absolue. La voie royale, bien que le taux d'abstention, d'environ 56%, entâche ses élections.

Le parti Les Républicains est arrivé, selon les premières estimations, deuxième dans ces élections qui s’annonçaient, il y a six mois, à son avantage. Il obtiendrait finalement 126 sièges dont ceux des députés UDI. Le Parti socialiste en obtiendrait 46 (PRG, EE-LV compris) et France Insoumise 16, dont celui de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui lui permettrait de former un groupe sans avoir besoin de recourir aux 10 députés PCF. Quant au Front national, il obtiendrait 8 députés et multiplie par quatre le nombre de ses représentants. Il ne réussit cependant pas à former un groupe parlementaire.

La réaction du premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis a été immédiate : il a quitté ses fonctions au sein du parti. "La gauche doit tout changer, la forme comme le fond, ses idées comme ses organisations, elle doit ouvrir un nouveau cycle", a-t-il déclaré peu après 20 heures, depuis le siège du PS rue de Solférino, à Paris.