La vague confirmée dans les cinquième et sixième circonscriptions

La vague En Marche ! aura bien duré jusqu’au second tour dans les cinquième et sixième circonscriptions. Au regard du score de la candidate La République en marche, Florence Lasserre-David, qui a obtenu 57,03% des suffrages exprimés, soit 20 623 voix pour 17 528 au premier tour. Colette Capdevielle (PS), et son 42,97%, lui cède ainsi son siège de députée à l’Assemblée nationale. Mais, là encore, le scrutin a été marqué par une abstention très forte. De 60,25% dans la cinquième.

Que cela ne tienne, "je vais prendre ce train qui est en marche", a réagi la candidate La République en marche. Elle se réjouit de la majorité absolue obtenue par son parti dans l’hémicycle. "On a tellement de choses à faire, de choses à concrétiser. On ne sera jamais trop nombreux. Allons-y, commençons dès demain !"

Fair play, la députée sortante lui souhaite "bonne chance" pour assumer cette "charge". Et Colette Capdevielle veut la prévenir : "Il faut de la résistance, il faut être très entouré."

Haut la main



Les sondages annonçaient un second tour plus compliqué dans la sixième circonscription. Mais Vincent Bru l’a remporté haut la main avec 62,70% des suffrages exprimés. "Je ne m’attendais pas à être élu dans ces conditions." Il pense que son adversaire a réalisé un bon score, tout de même, du fait de la mobilisation de son électorat. Maider Arosteguy (LR) a bien remonté dans les voix à Biarritz, par rapport au premier tour. Mais dans les autres communes, la défaite est sévère. À Saint-Jean-de-Luz, un fief de la droite, elle est 20 points derrière son adversaire. Vincent Bru pense avoir attiré, lui aussi, des votes de droite et de centre-droit. Les électeurs de gauche, eux, seraient restés à la maison.

Il considère que l’abstention enregistrée lors de ce scrutin est inquiétante mais ne décrédébilise pas une élection. "Dans tous les cas la règle démocratique s’applique. Il n’y a pas de sous-député ou de sous-élection", insiste-t-il. À présent, le député Vincent Bru va prendre la direction du palais Bourbon et va quitter ces mandats locaux de maire et conseiller départemental. Mais il n’a pas annoncé le nom de son remplaçant à la mairie de Cambo-les-Bains. Il n’est pas non plus en mesure de donner, à ce jour, le nom du groupe parlementaire auquel il va appartenir. Il est sûr d’une chose : il n’acceptera aucune défiance vis-à-vis du nouveau gouvernement.

Pour Maider Arosteguy, "la tâche est immense" pour ce dernier. "Avec la majorité absolue, Emmanuel Macron et ses députés n’ont pas le droit à l’erreur. Ils sont condamnés à réussir."