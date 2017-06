Pour la fête de la musique, Bayonne déroule une partition éclectique

La fête de la musique sonne l'arrivée de l'été. A Bayonne, l'événement est d'importance car il ouvre la saison estivale. La mairie a donc fait honneur à cette manifestation, traditionnellement célébrée le 21 juin, en proposant une programmation riche qui permette à chacun de profiter des charmes de la vieille ville tout en essayant d'attirer des spectateurs de l'autre côté du Pont Saint-esprit.

Les hauteurs de Sainte-Croix et le quartier Saint-Esprit accueilleront trois lieux de spectacles afin d'encourager la déambulation des curieux en-dehors des chemins battus. Le square du Marquisat, la rue Sainte-Catherine ainsi que le théâtre de la nature ont été choisis pour décentraliser les festivités dans la rive droite de l'Adour. Au square du Marquisat, l'après-midi sera sous le signe des enfants avec des animations pour les petits ou des ateliers d'écriture de rap. Au théâtre de la nature, une création originale sera proposée à 18h30 mêlant classique et hip-hop avec la participation du violoncelliste Vincent Tailleur et celle du danseur Karim Mihoud.

L'essentiel de la programmation jouera tout de même sa partition dans les rues des quartiers du centre, entre petit et grand Bayonne. De multiples scènes seront disséminées un peu partout dans le centre-ville, et les peñas ouvriront également leurs portes pour proposer des animations.

Begiz begi

Petit florilège non exhaustif de ce qu'il y aura à se mettre sous l'oreille mercredi prochain. Pour les amateurs de musique basque, il faudra faire des choix. Vous êtes plutôt musique basque traditionnelle ? Rendez-vous à 20 heures au Musée basque pour écouter et regarder la tanborrada Erro Bat qui propose des choeurs et des ballets basques. Vous préférez une musique basque plus moderne teintée de rock ? Le groupe Begiz Begi se produira à la même heure, mais à l'Esplanade Roland Barthes. Pour pousser la chansonnette, Baionan Kantuz propose des chants basques participatifs à 19 heures à la place Pasteur, au pied de la cathédrale. Vous pourrez également jeter une oreille au Lycée Le Guichot ou à la place Lacarre à partir de 19h30.



Côté jazz, là aussi plusieurs choix s'offrent aux aficionados, la place Lacarre à 18h30 accueillera le groupe Go swing. Les jazzeux pourront poursuivre la balade musicale en se rendant à 21 heure à la Plachotte pour écouter Marc Tamourindeguy Quartet.



Il y aura aussi du rock, avec The Stampers à 22h30 place Pasteur, du reggae avec le vainqueur du Tremplin Bayonne Live 2017, I sens & The diplomatik's qui se produira place de la Liberté à 21h45. Du hip-hop, de la soul, de la musique africaine sont également au programme mais le mieux est que chacun choisisse ses préférences en consultant la programmation.