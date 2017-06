Les plages de St Jean de Luz et Ciboure fermées pour une durée indéterminée

"Des poissons sont en train de mourir", c'est ce qu'ont rapporté ce matin des habitants à la maire d'Urrugne, Odile de Coral. Elle a été appelée en urgence hier soir vers 19 heures pour l'avertir que suite à la livraison de 37 m cubes d'azote dilué destiné à être épandu sur les champs de maïs, la citerne de l'agriculteur s'est rompue en deux, déversant l'ensemble de son contenu dans le ruisseau tout proche. Des experts et des policiers se sont rendus sur place pour déterminer les causes de l'incident.

En attendant d'en savoir plus, l'ARS a fermé les plages de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz. L'interdiction de se baigner est valable pour aujourd'hui, vendredi 16 juin, mais pourrait être reconduite à l'ensemble du week-end et impacter les nombreux plaisanciers qui avaient prévu de se rendre à la plage.