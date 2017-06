Le message est dans le détail

Les affiches de campagne regorgent de détails visuels et textuels. Avec des messages parfois explicites, parfois cachés, rarement inconscients. Responsable du master Communication publique et politique de l'institut d'études politiques de Bordeaux, Samuel Attia a décrypté pour MEDIABASK les affiches de quatre candidats qui seront présents au second tour des législatives. À savoir Vincent Bru (La République en marche), Colette Capdevielle (Parti socialiste), Jean Lassalle (Résistons !) et Maider Arosteguy (Les Républicains).

En Marche ! en avant

"L'image d’Emmanuel Macron est beaucoup plus travaillée que celle du candidat. On ne voit même pas le suppléant. C’est une affiche très chartée. Les affiches de La République en marche sont toutes pareilles. Elles ne sont pas personnalisées. De telle manière à ce qu’on puisse interchanger les candidats. Il n’y a pas de fond, simplement du bleu. Tout est charté pour qu’il y ait une clarté, pour identifier les candidats uniquement par le mouvement. Ils bénéficient de la vague, d’un élan national. En-marche.fr est une même ombrelle derrière laquelle se rangent les candidats. La personnalité est lissée, elle s’efface derrière les outils du parti."

L'écharpe rose

"Députée sortante, elle joue là-dessus avec la signature "Votre députée". Elle est clairement mise en avant sur l’affiche [son suppléant apparaît en petit, ndlr.]. C’est une affiche très classique avec une personne qui regarde vers l’objectif, le logo du parti, une citation. C’est relativement clair. Elle est mise en situation. Ils sont quelque part, ils ne sont pas hors sol. Elle est dans sa terre, dans son territoire. Comme si elle jouait à domicile. Elle porte une écharpe rose, un rappel de la gauche. Il y a un petit côté bourgeois avec les perles. À la grande différence d’En Marche, le site de la candidate apparaît."

Le nom en grand

"La voix des territoires ! : on l’entend presque le dire avec son accent. Le "R !" de "Résistons !" n’est pas explicite, un peu trop allusif. L’affiche est un peu étrange. Elle est découpée, assez basique. On est sur un portrait avec un fond flou, un cadrage classique. La police est old school. Le nom est en très grand, il joue sur sa notoriété. Sur son nom et son visage. Il se montre en binôme. Pour ne pas s’afficher seul et isolé mais dans une dimension collective. Il veut certainement bénéficier de la notoriété de l’autre personne. Cela peut rassurer de mettre le suppléant. La présentation est relativement simple : le nom du candidat, le suppléant, le slogan. Il n’y a pas de logo. Le premier message, c’est Jean Lassalle. C’est ce qui attire le plus le regard."

La "Volonté"

"Elle se détache au premier plan, le suppléant est dans le flou. Il y a un côté collectif, la mise en avant d’une équipe. On voit un binôme. L’affiche est relativement personnalisée, il y a un jeu graphique plus travaillé. Le logo est en blanc. Cela n’attire pas le regard, on ne met pas en avant le parti. Il y a la reprise du mot "volonté", utilisé dans l’affiche de François Fillon, "Une volonté pour la France". On peut retrouver une forme de filiation, un message subliminal pour l’électorat Les Républicains. Le bleu roi, classique sur les affiches des candidats de droite, n’est pas utilisé. On se détache d’un certain code visuel."