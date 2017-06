Coup de chapeau de ELA aux Artisans de la paix

Jeudi en fin d’après-midi, le syndicat ELA qui était réuni pour son 14e congrès à Bilbo a salué le travail des Artisans de la paix et leur a remis un présent symbolique.

Devant ses quelques 750 délégués et les nombreuses délégations internationales présentes, Xabi Anza, responsable du syndicat a d’abord pris la parole avant de la laisser à Michel Berhocoirigoin et Txetx Etcheverry, salarié de la Fondation Robles Arangiz du syndicat ELA. C’est par vidéo que ces derniers se sont adressés à l’assistance. De fait, le contrôle judiciaire sous lequel ils sont placés leur interdit de franchir la Bidasoa.

S’ils n’ont pas pu se déplacer, les Artisans de la paix étaient représentés par une délégation composée de Juliette Bergouignan, Anne-Marie Bordes, Michel Larralde, Jean-Louis Dupin, Stéphanie Carré et Florence Aniotz, à qui un présent a été remis.

En outre, lors de son allocution, Txiki Muñoz, le secrétaire général de ELA, a appelé à une alliance entre son syndicat et LAB. Une alliance syndicale indispensable pour être force de proposition et de mobilisation qui "défende les intérêts de classe et qui mise sur un processus souverainiste où le modèle de société est un élément central."