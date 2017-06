Depuis Hendaye ou Irun, le prix d’appel sera le même

Depuis hier, les habitants "itinérants" craignent moins la facture de téléphone. Celle de leurs téléphone portables. Dorénavant, les frais d’itinérance des appels passés dans un pays européen seront identiques à ceux du pays d’origine du client.

Une mesure mise en place par la Commission européenne qui met ainsi fin au "roaming". Avant, le voyageur utilisait des réseaux d’opérateurs autres que celui de son pays d’origine. L’opérateur étranger faisait payer le service à l’opérateur local et ce dernier reportait le coût sur la facture du client.

La nouvelle règle est en vigueur dans les 28 pays de l’Union européenne, y compris la Grande Bretagne, et concerne les appels, SMS, MMS et données téléchargées depuis Internet. Le changement est systématique et ne demande aucune manipulation à l’usager.

Afin d’éviter l’utilisation d’un réseau étranger moins cher, et créer ainsi une concurrence entre opérateurs à l’échelle européenne, ces derniers pourront contrôler la proportion des appels passés par leurs clients depuis l’étranger, pendant une période de quatre mois. La question ne sera pas toujours évidente pour les Basques "itinérants" d’Hendaye ou Luzaide qui passent la majeure partie de la journée dans le territoire voisin.