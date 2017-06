Rencontre avec le réalisateur Pierre Carles

Quel rôle les médias dominants jouent-ils en cette période électorale ? C’est l’un des thèmes que dissèquera le réalisateur Pierre Carles samedi à Baigorri. L'Université populaire du Pays Basque organise une rencontre avec cet expert des médias. Rencontre qui sera suivie d’un autre sujet de débat dans la soirée sur la situation politique en Amérique latine.

Au programme donc, salle Bil Etxea (près de l'église) :

- 17 heures : Club de la presse : A partir de la projection d'extraits de films tels que "Pas vu pas pris", "DSK, Hollande, etc ", "les ânes ont soif"... Pierre Carles analysera la place et le rôle des médias dominants dans la société actuelle et plus particulièrement dans les périodes électorales.

- 21 heures : Projection du film "Opération Correa 2 : on revient de loin" suivie d'un débat sur la situation politique en Equateur et en Amérique Latine.