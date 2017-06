Le chiffre : les Hendayais pourraient économiser 65 000€ en gaz

Grâce à un système d'achat groupé, les foyers hendayais devraient économiser jusqu'à 65 000 euros en gaz sur deux ans. En janvier dernier, la mairie d'Hendaye avait lancé le projet de réunir des consommateurs afin de faire baisser les prix du gaz et de l'électricité.

L'entreprise gaz de Bordeaux avait été retenue et depuis avril quelques 436 foyers hendayais ont pu bénéficier de ce groupement d'achat en gaz dont le contrat court sur deux ans. Le 13 juin, l'entreprise bordelaise a sorti la calculette et présenté les premiers chiffres : avec une facture réduite de 15% et l'assurance d'un prix fixe sur la durée du contrat, elle anticipe une économie de 65 000 euros sur deux ans pour l'ensemble des souscripteurs.



Si ce calcul anticipé s'avère juste, cela représenterait donc une économie de 75 euros par an et par foyer. Du côté de la mairie, on n'avance pas de chiffres mais l'adjoint Richard Irazusta souhaiterait voir ce genre d'initiatives se multiplier sans être nécessairement impulsées par sa municipalité.