Qui soutient qui : les consignes de vote pour le second tour

Ceux qui appellent à voter Vincent Bru

Stéphane Alvarez, candidat UDI de la sixième circonscription jusqu’au verdict de dimanche, a affiché son soutien au maire de Cambo-les-Bains virtuellement, sur Twitter, et physiquement, en l’accompagnant ce mardi matin au marché de Saint-Jean-de-Luz. Mais aussi le PNB qui a expliqué dans un communiqué soutenir le candidat investi par La République en marche parce qu’il est "engagé depuis des années en faveur de l’euskara et de la culture basque".



Ceux qui appellent à voter Colette Capdevielle

Dans la cinquième circonscription, la députée sortante peut compter sur plusieurs soutiens. Celui de Thibault Pathias, d’Europe Écologie-Les Verts. "Pour apporter plusieurs tendances à l’Assemblée nationale et que Macron n’ait pas tous les pouvoirs." De plus, Colette Capdevielle est "celle qui se rapproche le plus de notre programme".

L'EAJ-PNB appelle à voter pour celle "qui a montré son engagement, en faveur d’un département Pays Basque, puis dernièrement, en faveur de la Communauté Pays Basque, tout en promouvant, en fin de législature, une loi sur les langues régionales".



Ceux qui appellent à voter Florence-Lasserre David

Adversaire de Colette Capdevielle dans la cinquième circonscription, la candidate La République en marche a le soutien de l’UDI. Via les voix de Yves Ugalde, qui était candidat dans sa circonscription, mais aussi du maire de Bayonne et président de l’Agglomération Pays Basque, Jean-René Etchegaray. Le maire Les Républicains Claude Olive a également appelé à voter pour Florence Lasserre-David au second tour afin de faire barrage au Parti socialiste.



Ceux qui appellent à voter blanc

Cela concerne les candidats du Parti communiste de la sixième et de la cinquième circonscription. Dominique Mélé part du constat qu’il n’y a "pas de candidats de gauche au second tour tandis que pour Marie José Rivas, choisir entre Florence Lasserre-David et Colette Capdevielle, c’est choisir "Macron ou Macron".

Ceux qui refusent et les uns et les autres

Bernard Uthurry, candidat PS déçu de la quatrième. Il a indiqué "pour que les choses soient claires" dans un communiqué avoir "invité les lecteurs à chercher le bilan du député sortant de droite Jean Lassalle et à vérifier les états de service en matière d’action publique du député entrant".

Barrage aux deux candidats en lice aussi pour Sophie Bussière, d’Europe Écologie-Les Verts, dans les quatrième et sixième circonscriptions. "Il n’est pas question de soutenir Jean Lassalle et En Marche, incompatibles avec l’écologie politique."

Le PNB reste, pour sa part, dubitatif face au choix qui se présente dans la basco-béarnaise : "Nous ne soutiendrons pas M. Lassalle car son parcours de député n’a jamais été déterminant dans les grands projets du territoire Pays Basque. Nous ne pouvons nous positionner en faveur de M. Corrégé qui est inconnu dans le territoire."

Ceux qui ne donnent pas de consigne de vote

C’est la position adoptée par Jérémy Farge, de la France insoumise, dans la cinquième circonscription. Son parti ayant vocation à être la "première force d’opposition à la politique libérale et autoritaire de M. Macron" et Colette Capdevielle étant "Macron compatible", il ne souhaite pas donner de consigne de vote. Et s’en remet à "la liberté de penser et d’analyser de nos électeurs et électrices". Robert Bareille (PCF) a déclaré pour la quatrième circonscription : "Nous ne les [ndlr. électeurs] aiderons pas à choisir."



Concernant, encore une fois, la quatrième circonscription, Nicolas Patriarche, secrétaire départemental du parti Les Républicains ne souhaite pas appeler à voter pour La République en marche tandis que des candidats LR font face à des candidats d’Emmanuel Macron dans deux circonscriptions des Pyrénées-Atlantiques. Dont Maider Arosteguy, dans la sixième. De toute façon, "les consignes de vote, je n’y crois plus", confie-t-il.

Ceux qui ne sont pas clairs

Enfin, les membres de la fédération Debout la France des Pyrénées-Atlantiques disent ne donner aucune indication de vote, "n’étant pas propriétaire des voix". Mais écrivent faire "confiance aux électeurs pour déterminer dans chaque circonscription, quel est le candidat le mieux placé pour faire barrage aux candidats En Marche ou à tout candidat ayant affirmé sa proximité ou sa compatibilité avec le gouvernement". Mais quand on vote contre quelqu’un, on vote par élimination pour un autre, non ?