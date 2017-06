Portion congrue pour le basque au bac

Si la langue basque était au coeur d’un sujet de philo, tous les élèves s’y pencheraient en français. C’est ce que veulent dénoncer Seaska, le lycée Etxepare et le collectif des lycéens Baxoa Euskaraz lors d’un rassemblement demain à midi et demi.

Le choix du jour n’est pas anodin puisque demain l’épreuve de philosophie donnera le coup d’envoi du baccalauréat 2017. Un Bac que les élèves qui suivent un enseignement en basque ne peuvent intégralement passer dans cette langue. En fait, encore à ce jour, ils ne le peuvent que dans les seules épreuves d’histoire-géo et mathématiques.

"Nous demandons que les lycéens puissent avoir le choix de rédiger en langue basque, il en va de la reconnaissance de l’euskara et de la validation du cursus des élèves qui ont appris toute leur vie en euskara", déclarent les initiateurs de la mobilisation.

Et de rappeler l’article L 121-3 II du Code de l’Education : La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

Le rassemblement aura lieu jeudi, à 12h30 face au centre d’examen du lycée Sainte-Anne à Anglet, 163 Avenue de Montbrun.