Hasparren renoue activement avec la dynamique des prisonniers basques

Depuis le début de l'année, des jeunes d’Hasparren se réunissent et tentent de réorganiser le combat autour des prisonniers. Joana Barbier, participante de la dynamique, confie : "Au départ, nous en avons ressenti l'envie, puis plus tard, la nécessité".

L'initiative relance la dynamique qui avait perdu en intensité suite à la libération de deux prisonniers du village. Elle a pour but d'organiser toute une série de débats, conférences et concerts autour de cette problématique.

Leur premier événement avait eu lieu le 7 avril dernier, une table ronde constituée d'avocats, d'anciens prisonniers et de familles de prisonniers. Une cinquantaine de personnes avaient répondu à l'appel et avaient en outre, accepté d'apporter leur aide pour les projets à venir. Depuis, le mouvement s'est agrandi et s'emploie à réfléchir sur les possibilités futures.

Un prochain rendez-vous important est d'ailleurs prévu pour le 25 juin, le dimanche des fêtes du village. L'idée est d'organiser un repas en faveur des prisonniers, dans lequel sera mis en place un dispositif qui permettra de communiquer et de leur transmettre directement le soutien. Aussi, une photo de l'événement sera prise, et transmise aux prisonniers.

Refus du maire

Sur leur chemin, un premier obstacle, celui du maire qui refuse de leur laisser la place du village pendant les fêtes. Il refuse de prêter la place publique à des associations, pour des raisons de concurrence déloyale avec les bars environnants.

Insuffisant cependant pour décourager la dynamique qui face à un second refus, a décidé de se retrancher à Ttattola pour donner vie à l'événement. A cet effet, ils ont divisé les tâches organisationnelles et Joana Barbier ajoute qu'ils bénéficient en plus, de l'aide d'une dizaine de gens motivés de Bonloc.