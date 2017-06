Gaztetxe d’Hendaye : le tribunal de grande instance reprend la main

Le tribunal d’instance de Bayonne s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’expulsion des jeunes de la gaztetxe d’Hendaye des locaux de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, rue d’Orio. Car c’est une occupation à but associatif et non à usage d’habitation. C’est le tribunal de grande instance de Bayonne qui reprend la main, comme l’avait plaidé Me Filipe Aramendy en audience, en mai dernier. L’AP-HP n’a pas fait appel de la décision, jusqu’à nouvel ordre.



Faute de locaux disponibles pour installer leur maison des jeunes, les membres de l’association avaient investi une maison à l’abandon, dont l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est propriétaire. Cette dernière a assigné en justice l’association hendayaise en octobre 2016. Et réclamaient alors 500€ de loyer, 1 500€ pour "préjudice morale" plus 3 000€ relatifs aux frais d’avocats et de procédure. L’avocat de la gaztetxe a lui demandé que l’AP-HP soit débouté.



Depuis, les jeunes maintiennent l’occupation. Ils ont plusieurs fois été reçus à la mairie, notamment par Kotte Ecenarro. Mais la commune étant en manque de biens municipaux, elle n’est pas encore en mesure de leur donner une solution alternative. Malgré tout, les jeunes ont reçu le soutien de l’opposition Hendaia Biltzen-Uni(e)s pour Hendaye et la Plateforme abertzale municipale d’Hendaye. Ils ont demandé que les accusations qui leur sont reprochées soient levées.