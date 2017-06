L'hôtel du Palais et Four Seasons

Ce 13 juin signera-t-il la fin du suspense qui entoure depuis de longs mois l’hôtel du Palais ? Les négociations pour confier la gestion commerciale de ce navire amiral biarrot par le groupe hôtelier de luxe Four Seasons ne semblent plus d'actualité.

Un point d'achoppement est les travaux que devrait subir le palace pour être à la hauteur de telles ambitions. Et justement aujourd'hui mardi, le conseil d'administration de la société d’économie mixte Socomix, propriétaire de l’hôtel, devrait examiner deux scénarios. Le premier évoque les investissements nécessaires pour répondre aux attentes de Four Seasons. Le second réduirait la voilure pour que l’hôtel du Palais demeure un palace digne de ce nom. Le premier d'un montant plus important que le second.

Dans les deux cas, la Ville de Biarritz, qui détient 65% de la Socomix, portera une partie de l'investissement. Reste à savoir quel montage financier global pour la Socomix et la commune pourrait permettre de faire face au financement des travaux.

Si le conseil d'administration vient à opter pour le second scénario, voilà qui pourrait écarter un partenariat avec le groupe canadien. Il faudrait alors peut être choisir un autre partenaire.

Selon des sources proches du dossier, Michel Veunac, le maire de Biarritz et président de la Socomix, aurait déjà esquissé un choix vers la seconde option.