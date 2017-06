Appauvrissement de la vie politique

Une vague en marche qui recouvre l’État français et submerge également le Pays Basque ? La réalité est un tout petit peu plus complexe et augure d'un désenchantement des citoyens pour la vie politique de la cinquième République.

L'abstention est annoncée grande gagnante du scrutin et à raison : elle a gagné dans l'Hexagone près de dix points depuis les législatives de 2012 (elle était alors de 42,8 % contre 51,29% en 2017), atteignant un niveau inégalé dans la cinquième République. Désintérêt, lassitude, refus de donner son blanc seing à des politiques qui ont tous voulu enfiler les vêtements du renouvellement, sans parvenir à toujours bien les ajuster à leurs épaules, les raisons qui expliquent cette désertion des urnes sont nombreuses.

Au Pays Basque, s'il est besoin d'une preuve, Florence Lasserre-David (Modem) qui vient d'égaler en pourcentage le score de Colette Capdevielle (PS) en 2012, fait nettement moins bien en nombre de voix, puisque la députée sortante avait obtenu 18 756 voix au premier tour contre 17 528 cette fois-ci pour sa concurrente du Modem. Les candidats LRM en passe d'être élus, ou du moins présents au second tour en 2017, le sont sur un socle électoral bien plus réduit que ne l'étaient leurs prédécesseurs en 2012 et ce à cause du taux d'abstention record. Cette élection sans adhésion d'une large partie de la population dénote une baisse de la légitimité des représentants qui siégeront dans l'hémicycle à l'issue du scrutin, et ce quelque soit le parti qui les a investis.



Balkanisation des forces politiques

Autre phénomène qui n'a pas manqué d'être relevé par les observateurs, c'est le nombre inédit de candidats par circonscription, frôlant souvent la vingtaine, dépassant parfois allègrement la trentaine, la dispersion et l'éclatement des voix entre tous les candidats n'a permis à certains que de se hisser poussivement au second tour et à d'autres d'être éliminés dès le premier. Le système électoral actuel qui demande a minima 12,5 % des suffrages des inscrits pour être qualifié pour le second tour a éliminé des partis entiers.

Au Pays Basque, où le nombre de candidats n'excédait pourtant pas la quinzaine de candidats, la dispersion au centre et à droite a eu pour conséquence que l'UDI atteint des scores très faibles, à un seul chiffre, à l'image de Stéphane Alvarez qui dans la sixième circonscription n'obtient que 1,72 %. Certains ont prononcé l'oraison funèbre du parti dès dimanche soir, considérant que son décès était inéluctable. La disparition de forces politiques entières qui font naufrage face à la vague en marche n'est pas l'apanage de la droite, puisque la gauche se voit éliminée de nombreuses circonscriptions dès le premier tour.

Des duels sans confrontation de projet

La macron-compatibilité d'un certain nombre de candidats LR et PS joue également dans le sens d'un appauvrissement du débat démocratique au sein de l'Assemblée. Même élues, ces personnalités pourraient choisir de suivre la politique gouvernementale et ne constitueraient pas une opposition comme l'a connu jusqu'alors la cinquième République. Dans la cinquième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, le second tour voit s'opposer Florence Lasserre-David, candidate Modem investie dans le cadre de l'accord entre LRM et le Modem, et une candidate socialiste, Colette Capdevielle, qui, elle l'a annoncé, ne sera pas dans une opposition frontale avec la politique menée par le gouvernement.

Hégémonie macroniste, risque de parti unique

Malgré un désintérêt inégalé des citoyens pour l'élection et une désertion généralisée des bureaux de vote, le mouvement d'Emmanuel Macron est en passe de réussir son pari : effacer les clivages qui jusqu'alors gouvernaient la vie politique et imposer une force centrale et centriste. Mais l'hégémonie annoncée de LRM et le risque de voir entrer un parti quasi unique à l'Assemblée nationale n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie et cela inquiète jusque dans les rangs de La République en marche. L'Assemblée nationale dans la cinquième République n'a jamais joué un rôle démocratique central mais permettait tout de même de mettre en scène des débats politiques et d'influer à la marge sur la politique du gouvernement. La question qui se posera au lendemain du second tour sera de savoir comment vont se comporter les nouveaux députés d'En Marche.

S'ils parviennent à instaurer une discipline de vote au sein du mouvement, le risque est grand de voir une Assemblée complètement atone, en ordre de marche, et qui ne devienne plus qu'une caisse enregistreuse des décisions gouvernementales. Le débat nécessaire à toute démocratie se jouerait alors hors les murs du Palais Bourbon.

L'appauvrissement de la vie politique de cette nouvelle Assemblée peut aussi augurer d'un déplacement du débat démocratique au niveau local. Car si la chambre basse est bien partie pour se présenter de manière monochrome, cela se fera sans l'adhésion de la majorité des électeurs. Les députés LRM et leurs alliés du Modem seront élus avec à peine plus de 32 % des votes exprimés au premier tour, score le plus bas jamais obtenu par un président de la République récemment élu. Si l'on ajoute à ce score le taux d'abstention record, la "vague" Macron apparaît plus comme un désaveu des autres partis politiques que comme un plébiscite en sa faveur. L'adhésion à son projet reste minoritaire dans le pays et si l'Assemblée nationale ne permet plus de relayer les désaccords de la population, il se pourrait que la rue ou les initiatives locales se chargent de combler le fossé qui s'ouvre entre les dirigeants et les citoyens.