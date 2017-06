Agro-écologie au coeur du débat

Engagé pour une agriculture de qualité éloignée de la production industrielle, Marc Dufumier, ingénieur agronome et enseignant-chercheur, se fera fort vendredi d’expliquer comment l’agro-écologie, peut être source d’une alimentation saine et d’un environnement durable. C’est le thème de la conférence que ce spécialiste donnera vendredi 16 juin à 17h30 à la Maison des associations (entrée libre).

Un thème qui ouvrira sur un débat : "Comment répondre aux enjeux agricoles et alimentaires de demain ?". En présence de Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne et président de la Communauté d’agglomération Pays Basque, Michel Berhocoirigoin, ancien président de Laborantza Ganbara, la chambre d'agriculture alternative du Pays Basque, et Alain Darroze, chef cuisinier.

Conférence et débat seront suivis d’un moment convivial et musical autour d'un verre et de dégustations de produits locaux. A la clef des interventions artistiques originales par l’association Ezkandrai, d'une présentation des dessins et peintures des enfants (7/13 ans) de l’École d’Art encadrés par Anne-Laure Garicoix, artiste enseignante, et d'une exposition par les apprentis du CFA des Compagnons du Tour de France d'Anglet de leur projet de rucher.

La conférence est organisée dans le cadre du projet "L'abeille, notre précieuse sentinelle" lancée par la Ville de Bayonne.