À l'UDI, entre les Républicains et En Marche, les coeurs balancent

Au Pays Basque l'imbroglio de ce premier tour de ces législatives au centre et à droite n'a pas épargné l'UDI. Les résultats du parti plafonnent à 5,42 %, score obtenu par Laurent Inchauspé dans la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Stéphane Alvarez obtient seulement 1,72 % dans la sixième circonscription et Yves Ugalde 3,49 % dans la cinquième. Quel avenir pour l'UDI, alors qu'un champ considérable s'est ouvert au centre mais qu'elle en est pour l'instant la première victime ? Pour les responsables du parti dans les Pyrénées-Atlantiques, il faudra tout remettre à plat au lendemain du second tour et s'accorder sur une nouvelle stratégie.

Pris entre deux feux avec d'un côté l'immense brasero d'En Marche et de l'autre la flammèche qui subsiste tant bien que mal chez Les Républicains, l'UDI est mise à mal. Elle devrait perdre nombre de ses sièges de députés au niveau hexagonal. Pour autant, tout n'est pas noir dans le tableau selon Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne et responsable UDI à l'échelle départementale, qui voit dans cette élection : "une forte demande, une volonté que ce pays soit gouverné au centre."

Le centre certes, mais sans l'UDI, puisque c'est LRM avec ses alliés du MoDem qui obtiendra sans nul doute une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pas de quoi décourager l'édile qui voit déjà son parti travailler au sein d'une grande coalition de centre-droit. Stéphane Alvarez rappelle pour sa part la proposition de Jean-Louis Borloo de donner du temps pour travailler avec Emmanuel Macron.

Un message qui n'a pas tout à fait été entendu par le président de la République puisque l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy n'a pas reçu de portefeuille ministériel dans le nouveau gouvernement. Emmanuel Macron pourrait choisir de continuer à faire la sourde oreille aux insinuations des membres de l'UDI puisqu'il n'aura pas besoin de leurs voix pour gouverner.

Duels fratricides

Stéphane Alvarez ne s'en cache pas, l'avenir ne sera pas simple : "Je suis un peu inquiet de cette majorité absolue qui s'annonce à l'Assemblée nationale. Il va falloir travailler avec elle mais tout en la contrôlant autant que possible car il subsiste un flou sur ses intentions." Travailler avec la majorité mais tout en gardant son indépendance, voilà la recette que pourrait essayer d'appliquer l'UDI.

En ce qui concerne ses relations avec Les Républicains (LR), les responsables du parti de centre-droit attendent de voir dans quel sens va tourner le vent, car la formation LR va également devoir faire table rase du passé et se pencher sur son avenir. Et si Stéphane Alvarez envisage de continuer à travailler avec la frange modérée du parti, il exclut une alliance avec un parti LR radicalisé qui se situerait dans la droite ligne de la présidentielle.

Le parti dirigé par Jean-Christophe Lagarde avait signé une alliance avec Les Républicains tout en ne s'interdisant pas quelques appels du pied en direction de La République en marche. Mais au Pays Basque, dans chaque circonscription des candidats LR et UDI se sont affrontés. Ces duels fratricides n'ont permis ni aux Républicains ni à l'UDI de compter un candidat au second tour dans la cinquième et la sixième circonscription.

La vague En Marche

Une déception pour Laurent Inchauspé malgré son score, le meilleur enregistré par son parti au Pays Basque. Ses collègues expliquent la défaite par la vague En Marche qui les a emportés. Jean-René Etchegaray constate que : "beaucoup de nos électeurs se sont tournés vers La République en marche", même son de cloche chez Stéphane Alvarez pour qui "La République en marche a siphonné nombre d'électeurs, à droite et au centre. Les premiers touchés par cette vague, c'est l'électorat de centre-droit, je l'ai vu très clairement à Saint-Jean-de-Luz."

Un bouleversement stratégique pourrait donc bien voir le jour chez les démocrates centristes. Cependant, Jean-René Etchegaray note que cette refonte stratégique dépasse le simple cadre de son parti, car c'est tout le paysage politique français qui a été bouleversé : "Tous les partis politiques sont complètement fissurés, rendez-vous compte, le PS a fait un bon en arrière qui le remet dans la situation d'avant le congrès d'Epinay de 1971 ! C'est un retour de plus de quarante ans en arrière !"