Trois bulletins surprises pour François Amigorena

Quelle ne fut pas la surprise de François Amigorena de découvrir qu’il avait été crédité de trois voix lors du premier tour des législatives. L’élu biarrot, candidat déçu à l’investiture La République En Marche dans la sixième circonscription, avait laissé la place à Vincent Bru. Mais ayant abandonné la course après la fermeture définitive des inscriptions, il restait officiellement candidat. La solution tenait alors pour François Amigorena à ne pas fournir de bulletins de vote.



Alors comment est-il possible de comptabiliser des bulletins sans bulletins ? Trois électeurs-trices d’Hendaye "ont pris la peine de recopier soigneusement mon nom et celui de ma suppléante sur papier libre" explique François Amigorena. Des personnes qui, visiblement, connaissent bien le Code électoral. L’article R104 indique en effet : "Les bulletins manuscrits sont valables s’ils comportent le nom du candidat pour lequel l’électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature." Il appartient ensuite au bureau de vote de les valider, ce que celui concerné à Hendaye a fait hier, dimanche soir.



La préfecture, quant à elle, n’est pas en mesure de confirmer définitivement ces trois bulletins. En attendant, c’est toujours trois voix que François Amigorena a gagné … dans l’estime de soi.