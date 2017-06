Pas de débat pour Florence Lasserre-David ? France Bleu Pays Basque dément

Non, pour l’heure, Florence Lasserre-David ne s’est pas defilée du débat organisé par France Bleu Pays Basque et Sud Ouest et qui l’opposerait à Colette Capdevielle. Le porte-parole de la députée sortante de la cinquième circonscription, Joé Mendes, a publié un communiqué dans lequel il indique "que Madame Lasserre refuserait comme au premier tour tout débat d’entre-deux-tours" tout en l’accusant de "mépris de la démocratie ou d’incompétence". Une information qui fait réagir sur Twitter.



Or, la candidate La République en marche de la cinquième circonscription a plus précisément demandé aux organisateurs du débat un délai courant jusqu’à demain, mardi 13 juin." Pour l’instant, elle n’a pas refusé" précise bien Yves Tussot, le rédacteur en chef de France Bleu Pays Basque. "Elle réfléchit." La seule chose de sûre, c’est donc que sa participation n’est pas sûre.