Etcharry : décision le 13 juillet

Ce sont trois juges du tribunal de grande instance de Bayonne qui ont examiné ce matin, en audience civile, l’annulation de la vente du château d’Etcharry. Ils rendront leur décision dans un mois.

"Le but de l’action ce matin était d’obtenir l’annulation d’une assemblé générale du 25 juillet 2016 de l’AFMR qui avait autorisée la vente des locaux et de la totalité du patrimoine immobilier à l’association d’éducation populaire de l’école Saint-Michel Garicoits gérée par la fraternité Saint Pie X", explique maître Anne-Marie Mendiboure, qui défend les intérêts de l’association Etxarri Kolektiboa et de la coopérative Ixurria.

Parmi les arguments avancés par l’avocate, de nombreux membres de l’association n’avaient pas été convoqués et certains, qui avaient pris part au vote, ont voté dans des conditions irrégulières. "Surtout, nous avons soutenu l’argument selon lequel cette vente était contraire à la loi de séparation entre l’État et l’église", poursuit-elle. Une loi dont l’article 2 interdit à l’Etat de subventionner ou de salarier directement ou indirectement une association de nature cultuelle. "Or, en vendant la totalité du patrimoine de l’association AFMR à un prix qui n’était pas celui du marché [800 000 euros, ndrl], c’est un moyen de la subventionner indirectement et donc contraire à ces principes de séparation de l’église et de l’État."

Renvoi de l'affaire refusé

Les parties adversaires ont de leur côté fait aussi entendre leurs argments. Avec d’un côté, le vendeur, Barthélémy Aguerre pour l’AMR, assisté par Maître Carine Hiqué du barreau de Bayonne. Barthélémy Aguerre est le suppléant du député sortant Jean Lassalle qui sera au second tour des élections législatives. Les deux hommes n'ont pas le même regard sur l'affaire du château, Jean Lassalle ayant apporté son soutien au collectif et à la coopérative. D’un autre côté, l’acheteur, l’association d’éducation populaire de l’école Saint-Michel Garicoits, défendu par maître Annie-Claude Roissard du barreau de Paris.

Si les parties adversaires ont voulu demander le renvoi de l'affaire, ce dernier leur a été refusé par le tribunal. Elles ont ensuite plaidé sur des irrégularités de constitution de la coopérative et du collectif et avancé que la vente était la seule solution, l’AFMR étant en situation très difficile...

L’audience, qui a duré une heure et demie, a attiré du monde. À leur appel, près de deux cents personnes sont venues soutenir la demande d’annulation d’Etxarri Kolektiboa et de la coopérative Ixurrria. Avec un café pour bienvenue. Mais toutes ne sont pas rentrées dans la salle d'audience.