Avec un taux d'abstention en hausse EH Bai augmente en voix

Le taux d'abstention historique au niveau hexagonal s'élève à 50,4%, plus élevé que dans les circonscriptions du Pays Basque.Dans la 4ème, il est de 41,47%, 47,01% dans la 6ème et 47,08% dans la 5ème circonscription. Une abstention moindre qu'il faut souligner, mais néanmoins très forte qui n'a pas empêché les candidats d'EH Bai de progresser en voix dans les trois circonscriptions où ils se présentaient.

Un paradoxe donc que l'on peut expliquer par l'image de stabilité et de clarté qu'a donné cette coalition face à la décomposition des partis traditionnels embourbés dans de nombreuses contradictions face à la vague Macron. Une vague qui n'a pas épargné le Pays Basque, où les candidats En marche! et Modem arrivent en tête dans ces trois mêmes circonscriptions.

L'UDI qui ne se présentait pas en coalition avec les Républicains, malgré un accord national au niveau de l'hexagone obtient un piteux résultat , l'électorat centriste a vraisemblablement préféré voté selon ces résultats pour les candidats estampillés En Marche! et Modem. Avec 38,94% des suffrages pour Vincent Bru et 37,11% pour Florence Lasserre, les deux candidats adoubés par François Bayrou sont en ballotage plus que favorable.

Concernant le Parti socialiste, seule Colette Capdevielle arrive à se maintenir au deuxième tour mais avec 13,24% des voix face aux 37,11% de Florence Lasserre il sera difficile pour la députée sortante de conserver son siège. Dans la 6ème circonscription qui traditionnellement vote à droite, hormis en période de vague rose, Sylviane Alaux (PS) est battue.

Le cas d'Hendaye, ville où le Parti socialiste était implanté et où France Insoumise était arrivé en tête lors du premier tour de l'élection présidentielle, est symptomatique : dans cette ville, seul bastion de gauche de cette circonscription, Vincent Bru arrive en tête avec 31% des suffrages, Sylviane Alaux obtient cependant 17%. Preuve qu'une partie de l'électorat du Parti socialiste a basculé vers En marche! et aussi vers EH Bai.

Dans la 4ème circonscription, certes Loic Corrégé arrive en tête mais avec un score moindre (25,41%) que les autres candidats En marche ! Modem du Pays Basque Nord.Le candidat parachuté qui répond qu'il est parachutiste lorsqu'on lui fait ce reproche pâtit certainement de son manque d'implantation. Dans cette circonscription la candidate abertzale Anita Lopepe gagne 420 voix par rapport à 2012, malgré une hausse de l'abstention.

Par ailleurs, au niveau des 158 communes du Pays Basque et selon les calculs de nos confrères de France Bleu Pays Basque, En marche! Modem a obtenu 35,5% des voix, 12,68% pour les Républicains, 12,21% pour EH Bai et 9% pour le Parti socialiste. Et il est à souligner que dans la

4ème circonscription qui est basco-béarnaise, sans le Béarn le duel pour le deuxième tour aurait opposé le candidat En marche! à la candidate EH Bai. Le député sortant Jean Lassalle aurait quant à lui été relégué à la troisième place.