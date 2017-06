Quatrième circo : duel promis entre Loïc Corrégé et Jean Lassalle

C’est un duel qui opposera la semaine prochaine Loïc Corrégé et Jean Lassalle. Selon les résultats définitifs publiés par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le candidat de La République en marche arrive en tête de ce premier scrutin avec 11 688 voix (25,41% des voix exprimées) contre 8 145 (17,71% des voix exprimées) pour Jean Lassalle.

Loïc Corrégé profite indéniablement de l’impulsion donnée par l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence. "J’aimerais dire que la victoire appartient aux habitants de la quatrième circonscription, exprime-t-il. Ils ont fait le choix du renouveau et le progressisme". Le vainqueur de ce premier tour ne veut pas trop vite crier victoire. Une chose est sûre, il compte sur le programme de son parti pour rallier les voix suffisantes au second tour qui lui permettraient de siéger à l’Assemblé nationale. Pas question d’aller demander le soutien direct auprès des autres candidats.

Loïc Corrégé et Jean Lassalle sont les deux candidats à la députation dont le score porte au second tour. En cinq ans, le chef de file de Résistons ! a beaucoup perdu : il avait fait 13 488 voix au premier tour des élections législatives de 2012. "C’est un résultat à image de" ce ce qui se passe au niveau du territoire français, commente le candidat qui évoque un "tsunami" du parti d’Emmanuel Macron.

Mais le député sortant, à l’instar de ses adversaires, pointe du doigt le fort taux d’abstention de cette élection qui atteint 41,47% dans la circonscription - 33 250 sur les 80 185 inscrits se sont abstenus. Un taux qui a bondi en cinq ans : il avait atteint 35,88% au premier tour des législatives de 2012. Jean Lassallle espère donc un sursaut de son électorat.

Il pourrait s'accrocher au renversement de situation qu'il avait produit au second tour, il y a cinq ans. Lors des élections législatives de 2012, Jean Lassalle était arrivé deuxième au premier tour. Son adversaire d’alors, François Maitia (PS) le devançait alors de plus de 3 000 voix avec 16 418 voix. Mais renversement au second tour de ces élections : c’est Jean Lassalle qui avait ravi la députation. Il avait alors profité d’un report de voix des abertzale.

EH Bai confirme sa percée

"Si Anita Lopepe avait eu la chance d’avoir le même score qu’au Pays Basque, je ne serais sans doute pas là", a-t-il commenté. Faut-il y voir un nouveau clin d'oeil aux abertzale ? Pas sûr que le report de 2012 se répète cette fois-ci. En effet, la candidate de EH Bai est arrivée cinquième lors de cette élection avec 3 912 voix - elle améliore son score de 2012 où elle avait engrangé 3 492 voix. Mais elle a déclaré que si les militants allaient se réunir entre les deux tours, ce serait difficile de se prononcer sur l'un ou l'autre candidat : aucun de deux n’est de gauche.

Bernard Uthurry, Parti socialiste, s'affiche troisième avec 5 808 voix. Le candidat du Parti socialiste ne donnera aucune consigne de vote, mais conseille aux électeurs de consulter le bilan du député sortant et les résultats de service du député rentrant...

En quatrième position, Marc Oxibar, Les Républicains, obtient avec 4 443 voix - soit deux fois moins qu’un 2012. "Je suis forcément déçu par rapport à notre investissement au Pays Basque et dans le Béan, exprime-t-il, mais ce résultat n’est pas lié à cet investissement. L’enjeu de la législature se retrouve galvaudé par une élection présidentielle" qui s'appuie sur un quinquennat. "Nous allons arriver à une Assemblée nationale avec une majortié absolue. Ce n’est pas ma conception de la démocratie." Le candidat des Républicains dont le représentant aux présidentielles était aussi arrivé quatrième sur cette circonscription étudiera ces jours prochains quelle sera sa position sur les deux candidats en lice. S’il se positionne.

A noter que le candidat de La France insoumise, Didier Bayens, n’a pas profité de la vague qui avait porté le président de son mouvement. Si Jean-Luc Mélenchon était monté sur la troisième marche du podium de cette circonscription au premier tour des présidentielles, son candidat doit se contenter d’une sixième place, avec 3 529 voix.

Reste à savoir si au second tour, les électeurs confirmeront la vague Macron dans leur circonscription. Et quel report peut se dessiner entre les deux tours.