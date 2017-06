Les candidats du Pays Basque parlent économie

MEDIABASK - Les grandes surfaces commerciales se multiplient, êtes-vous pour davantage de régulation ?

Toutes circonscriptions confondues

Europe Écologie Les Verts (Véronique ZENONI, Thibault PATHIAS, Sophie BUSSIERE) : Absolument. Elles accaparent du foncier agricole, favorisent une surconsommation inutile, coûteuse pour les ménages, destructrice du vivant (santé et biodiversité), et du lien social. Nous sommes favorables aux circuits courts et aux petits commerces de proximité.



EH Bai (Anita LOPEPE, Laurence HARDOUIN, Peio ETCHEVERRY-AINCHART) : Oui. Parce que les zones de chalandise ne sont pas extensibles, ni le pouvoir d’achat des ménages. Le développement non régulé des grandes surfaces a des conséquences sur la vitalité des commerces en centre-ville ou en centre-bourg, sur le maintien des commerces dans les quartiers des villes, en territoire péri-urbain ou en zone rurale. Et ce sont avant tout ces services de proximité qu’il convient de soutenir !

Lutte ouvrière (Lucile SOUCHE, Philippe BARDANOUVE, Jacqueline UHART) : Comme pour toutes les grandes entreprises qui exercent leur dictature économique sur les petits producteurs et les consommateurs, il faut la suppression du secret des affaires afin que les travailleurs et la population puissent mettre en lumière les méfaits et les profits des groupes capitalistes.

Le Parti communiste (Marie José RIVAS, Dominique MÉLÉ) : Oui, nous sommes pour plus de régulation et la remise en place des contrôles des grandes surfaces illicites, supprimés en mars 2016. Aujourd’hui, nous arrivons à saturation sous la pression des "bétonneurs" et des filiales immobilières détenues par les principales grandes surfaces.

Union populaire républicaine (François-Xavier DATTIN, Romain DOÏMO, Thomas BURC) : L’UPR est opposée à cette évolution "à l’américaine" où les centre villes et les petites communes sont désertés par les commerçants au profit des grands centres commerciaux. La désertification des campagnes et des petites communes est une conséquence directe de la suppression des services publics (Poste, police etc…) sous pression de Bruxelles mais aussi de la récente réforme territoriale qui limite le champ d’action des petites communes. L’UPR est donc favorable à davantage de régulation mais aussi à défendre l’activité dans les petites communes et des centre-villes en défendant les services publics et en s’opposant à la récente réforme territoriale.

Parti nationaliste basque (Beñat ARRABIT, Laurent MARLIN, Jean TELLECHEA) : Oui, la guerre entre grandes surfaces met en péril les commerces de centre-ville mais aussi les petits commerces de communes situées aux alentours des villes, sans bénéfice tangible pour les consommateurs. La Communauté Pays Basque et ses dirigeants, qui connaissent bien la situation locale, devraient avoir un réel pouvoir de décision en la matière. Le nouveau Schéma d'organisation (SCOT Pays Basque) à réaliser pour 2020 définira la destination des terrains et devra limiter ceux destinés aux activités commerciales.

Debout la France (Véronique DAZORD, Pascal LESELLIER) : Nous abaisserons de 1 000 M2 à 300 M2 le seuil d'autorisation d'installation des grandes surfaces commerciales en villes moyennes. Nous augmenterons la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et reverserons le produit fiscal aux départements.

Candidats de la 4ème circonscription

Loïc Corrégé, La République en marche : Les propositions économiques présentes dans le programme d’Emmanuel Macron visent à soulager les entreprises, les commerces de proximité en premier. Ils sont des lieux de vie et d’échange nécessaires au développement de notre ruralité. La vitalité de ces commerces et leur développement permettront de réduire les déplacements de nos concitoyens. Ce maillage sera un atout de vie pour nos bourgs, un atout d’essor économique et participera à la diminution des déplacements et au respect de l'environnement. Je suis donc pour une juste régulation dans le strict respect de la liberté d’entreprendre.

Didier Bayens, la France insoumise : Les systèmes de consommation doivent changer. Il faut privilégier les circuits courts avec les producteurs. Devenons consomm"acteur".

Laurent Inchauspé, Union des démocrates et indépendants : Oui, clairement. Les grandes surfaces doivent être complémentaires du commerce local. Favoriser davantage le commerce de proximité pour amplifier la consommation locale.

Marc Oxibar, Les Républicains : Il s’agit de faire coexister intelligemment deux types de consommation. Si les grandes surfaces ont répondu, à un moment donné, aux attentes des consommateurs, force est de constater aujourd’hui l’abandon de nos centres-bourgs et centres-villes de toute activité commerciale. L’enjeu dans notre circonscription est donc davantage la reconquête des centres-bourgs.

Bernard Uthurry, Parti socialiste : C’est tellement évident... Qui ne fait pas la relation avec la paupérisation et la disparition des commerces de centre-ville ? Les modes de consommation se transforment, y compris avec l'E-commerce. Mais dans une démographie stagnante, le montant global de la dépense stagne aussi. Comme la plus grande partie est captée par les grandes surfaces, c'est moins pour le reste.

Jean Lassalle, Résistons ! : Oui les grandes surfaces ont asphyxié les petits commerces. Aide à la création de commerce de proximité.

Candidats de la 5ème circonscription

Colette Capdevielle, Parti socialiste : Evidemment. Nos concitoyens veulent consommer différemment. Le modèle des grands "malls" à l’américaine ne fait pas un projet de développement pour nos villes et nos villages. C’est une mission essentielle pour la CAPB.

Caroline Oustalet, Les Républicains : Oui, sans hésitation, car les centres-villes se meurent sur tout le territoire national.

Jérémy Farge, La France Insoumise : La multiplication des grandes surfaces est symptomatique de la société de consommation et de gaspillage dans laquelle nous vivons. Notre ambition est de promouvoir une consommation locale, durable et responsable, de privilégier les circuits-courts, en particulier pour l'agriculture, et de soutenir l'économie circulaire. Nous sommes favorables à davantage de régulation afin de privilégier le foncier pour les logements et les terres agricoles plutôt que pour les grandes surfaces commerciales

Yves Ugalde, Union des démocrates et indépendants : C'est un problème dont nous savons quelque chose dans la 5ème circonscription ! Le schéma d'occupation commerciale devra faire l'objet de négociations à l'échelle du bassin de vie. Les élus doivent impérativement ralentir, voire stopper cette multiplication. Il est temps d’intégrer les réalités complexes des centres-villes comme des petits commerces de villages derrière lesquels il y a aussi du lien social.

Rémy Iroz, Résistons ! : Circuits courts et surfaces commerciales à taille humaine permettraient de retisser un lien social quasi inexistant. Il faudrait limiter le nombre d’enseignes et centres commerciaux dans un même périmètre.

Florence Lasserre-David, La République en marche : Je suis pour davantage de régulation sur nos territoires. Localement, nous sommes à saturation. La régulation s’avère plus que jamais nécessaire. Je soutiendrai le maintien des commerces en centre ville et dans les zones rurales.

Candidats de la 6ème circonscription

Christine Labrousse, La France Insoumise : Nous lutterons contre l’artificialisation des sols pour le volet écologie. Nous développerons un mode de production et de consommation qui privilégie les circuits courts, pour l’aspect social.

Maider Arosteguy, Les Républicains : Oui. Il faut limiter leur nombre en fonction d’une projection de l’augmentation de la population. Il y a déjà des commissions qui sont chargées d’arbitrer sur ce thème.

Stéphane Alvarez, Union des démocrates et indépendants : Oui, absolument.

Sylviane Alaux, Parti socialiste : Les grandes surfaces sont bénéfiques à condition qu’elles n’entraînent pas la mort des petits commerces. En effet, les commerces de proximité représentent un lien social, humain et économique et participent à la vie des communes. Il faut donc veiller à une installation maîtrisée de ces grandes surfaces.

Vincent Bru, La République en marche : Notre territoire est riche de ses commerces de proximité qui irriguent notre économie et donnent vie à nos centres-villes, à nos villages. Il sera nécessaire, pendant la législature, de rester vigilant au respect des équilibres économiques sur notre territoire afin de conserver une cohésion d’ensemble. Nous donnerons à nos commerçants de proximité les moyens de se développer en allégeant les contraintes administratives, en supprimant le RSI et en réduisant les charges.

MEDIABASK - Êtes-vous favorable à un allègement des charges pour les entreprises ?



Toutes circonscriptions confondues

Europe Écologie Les Verts (Véronique ZENONI, Thibault PATHIAS, Sophie BUSSIERE) : Dans ce que l'on nomme "les charges", il y a également "les cotisations sociales", nécessaires pour financer la solidarité nationale. Oui au soutien aux PME/TPE locales. Et réforme du RSI pour sécuriser le travail des indépendant-e-s.

EH Bai (Anita LOPEPE, Laurence HARDOUIN, Peio ETCHEVERRY-AINCHART) : En période de crise économique, cela ne peut être généralisé. Actuellement, tout allègement doit concerner les TPE-PME en priorité, et surtout prévoir en retour des garanties en termes d’embauches et de salaires qui sont l’échec du CICE.

Lutte ouvrière (Lucile SOUCHE, Philippe BARDANOUVE, Jacqueline UHART) : Cessons de parler de "charges" quand il s’agit de cotisations, de salaires directs ou différés, d’impôts nécessaires à la collectivité. Il faut prendre sur les profits. Interdiction des licenciements et répartition du travail entre tous sans diminution de salaire pour mettre fin au chômage; Augmentation des salaires et indexation sur la hausse des prix et des taxes. Pas un salaire, pas une pension à moins de 1 800 euros net

Le Parti communiste (Marie José RIVAS, Dominique MÉLÉ) : Nous ne sommes pas favorables à un allègement des cotisations pour les entreprises car ces cotisations sont une part du salaire socialisé et mutualisé qui finance dans l’économie réelle la protection sociale, les retraites. Si l’on baisse les cotisations le salarié devra s’autofinancer sur ces derniers et perdra encore plus de pouvoir d’achat et de droits. Il faut au contraire augmenter les salaires. Proposition immédiate, hausse immédiate du SMIC de 23%, qui sera fixé à 1 800€ brut.

Union populaire républicaine (François-Xavier DATTIN,Romain DOÏMO,Thomas BURC) : Pour les TPE et les PME, l’UPR propose d’alléger les cotisations sociales patronales en lien avec l’augmentation du SMIC mais aussi d’autres mesures comme des tranches plus progressives pour l’impôt sur les sociétés et une taxation des bénéfices réalisés en France. Enfin, en sortant de l’Union Européenne, la fin de l’application des normes européennes (évaluées à 30 milliards d’euros) améliorera la situation économique des entreprises et le retour au franc réévalué améliorera la compétitivité des entreprises et donc leur santé économique.

Parti nationaliste basque (Beñat ARRABIT, Laurent MARLIN, Jean TELLECHEA) : Oui, les charges fiscales et sociales sont plus lourdes en France que chez nos voisins européens et pèsent davantage sur les PME qui, contrairement aux grandes entreprises, ne disposent pas de grands cabinets de conseils et d’implantations mondiales pour minorer leurs charges. Mais sur le moyen terme, nous défendons une harmonisation fiscale européenne pour éviter une concurrence sans cesse à la baisse et pour se concentrer avant tout sur la compétitivité des entreprises ainsi que la qualité de leurs productions.

Debout la France (Véronique DAZORD, Pascal LESELLIER) : Nous ciblerons et simplifierons les 20 milliards d’euros des dispositifs existants (CICE, pacte de responsabilité) vers des baisses de charges patronales en direction des entreprises exposées à la concurrence internationale.

Candidats de la 4ème circonscription

Loïc Corrégé, La République en marche : J'y suis favorable et j’appuierai le président élu qui souhaite transformer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en un allégement de cotisations sociales patronales pérenne.

Didier Bayens, la France insoumise : Les charges sont des cotisations pour la Sécurité sociale et la retraite. Il faut peut être faire financer ces cotisations avec des taxes sur les produits financiers, style taxe Tobin.

Laurent Inchauspé, Union des démocrates et indépendants : Complètement, si nous souhaitons que nos entreprises continuent à investir sur le territoire et maintenir, créer de l'emploi. Il faut leur permettre de gagner en compétitivité par rapport aux autres pays.

Marc Oxibar, Les Républicains : Evidemment. Les artisans, les commerçants, les chefs d’entreprise sont aujourd’hui les seuls à pouvoir régler le problème du chômage à condition de ne pas être constamment matraqués par des charges, des taxes et des impôts supplémentaires. Ils savent ce qu’il faut faire pour développer leurs activités et embaucher. Il faut refaire confiance au bon sens de nos entrepreneurs. Au-delà de l’allègement de charges, cela passe aussi par un assouplissement d’un certain nombre de normes trop contraignantes qui bloquent toute initiative. Cela concerne également les agriculteurs. L’Etat ne doit être qu’un régulateur pour nous protéger d’un marché économique mondial contraint.

Bernard Uthurry, Parti socialiste : Parlons plutôt de cotisations. Le CICE concerne aujourd’hui 98% des salariés des TPE et des PME. Donner les moyens à nos entreprises de rester compétitives est une priorité absolue. De même, la baisse des "charges administratives" doit continuer.

Jean Lassalle, Résistons ! : Oui. Les trop nombreuses charges actuelles étranglent la petite entreprise.

Candidats de la 5ème circonscription

Colette Capdevielle, Parti socialiste : Ce ne sont pas des "charges" mais des cotisations. Nous avons aidé beaucoup d’entreprises avec le CICE, aujourd’hui la priorité me semble la diminution des "charges administratives", il y a trop de formalités surtout pour les PME.

Caroline Oustalet, Les Républicains : Oui.

Jérémy Farge, La France Insoumise : Nous sommes pour abaisser l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% afin de soutenir nos PME et TPE. Nous lancerons un ambitieux plan de relance de 100 milliards d'euros afin de remplir le carnet de commandes des entreprises, qui constitue aujourd'hui leur réel souci. Nous supprimerons les crédits d'impôt inefficaces (notamment le CICE) et les niches fiscales antisociales et antiécologiques et nous créerons, grâce à l'argent récupéré, un fonds de solidarité inter-entreprises.

Yves Ugalde, Union des démocrates et indépendants : L'impôt des bénéfices des sociétés doit être diminué de moitié sur 5 ans. Le but est de ramener cette imposition au niveau des principaux concurrents européens. Un taux plancher d'imposition sera mis en place, sans possibilité d'optimisation, afin de répartir plus équitablement la charge fiscale entre petites et grandes entreprises.

Rémy Iroz, Résistons ! : Un meilleur accompagnement pour l’installation/transmission, une revalorisation du travail avec un allègement des charges pour les TPE et PME.

Florence Lasserre-David, La République en marche : Je suis favorable à la suppression des charges de micro entreprises la première année. Je souhaite que nous réduisions le taux d’IS jusqu’à la moyenne européenne de 25%. Enfin, pour aider les entreprises à embaucher, je souhaite que nous baissions les cotisations sociales des employeurs de six points en remplacement du CICE et jusqu’à 10 points au niveau du SMIC.



Candidats de la 6ème circonscription

Christine Labrousse, La France Insoumise : Oui ! Nous rétablirons l'égalité entre PME et grands groupes. Nous instaurerons un barème progressif et favoriserons l'investissement plutôt que la distribution des dividendes. L'impôt des PME sera réduit de 33% à 25% et le taux d’escompte à 0%.

Maider Arosteguy, Les Républicains : Oui et massivement afin qu’elles retrouvent de la trésorerie, puissent investir et embaucher.

Stéphane Alvarez, Union des démocrates et indépendants : Oui, cela permettra de développer une économie libre et compétitive.

Sylviane Alaux, Parti socialiste : Les TPE et les PME sont le poumon de notre économie. Donnons-leur les moyens d’embaucher.

Vincent Bru, La République en marche : Oui, si nous voulons mettre fin à ce fléau qu’est le chômage et relancer l’investissement privé, nécessaire à la modernisation de notre économie. Nous devons alléger les charges qui pèsent sur nos entreprises, notamment les TPE et PME, afin de les rendre plus agiles et plus réactives dans un monde en mouvement continuel.

MEDIABASK - À qui doit s’adresser l’ISF ?



Toutes circonscriptions confondues

Europe Écologie Les Verts (Véronique ZENONI, Thibault PATHIAS, Sophie BUSSIERE) : Aux plus aisé-e-s qui ne doivent plus bénéficier de multiples niches pour s'exonérer de la solidarité nationale : rétablissement du seuil à 800 000 € de patrimoine (avec un abattement forfaitaire sur la résidence principale), élargissement de l'assiette...

EH Bai (Anita LOPEPE, Laurence HARDOUIN, Peio ETCHEVERRY-AINCHART) : De manière générale, EH Bai préconise de tendre vers une progressivité accrue en matière d’imposition sur les revenus afin de mieux répartir l’effort contributif et d’accroître la pression fiscale sur la valeur des patrimoines.

Lutte ouvrière (Lucile SOUCHE, Philippe BARDANOUVE, Jacqueline UHART) : Par définition à ceux qui sont fortunés mais c’est un mode d’imposition qui les épargnent déjà largement et qui de plus est facilement contourné par différents modes "d’optimisation fiscale". Levée du secret sur les fortunes.



Parti communiste (Marie José RIVAS, Dominique MÉLÉ) : Nous proposons de réformer l’ISF dans le cadre d’une réforme de l’impôt sur le revenu pour imposer de façon identique les revenus du travail et du capital en intégrant au calcul de sa base les biens professionnels des entreprises. À moduler en fonction des investissements favorables à la création d’emplois, à la formation et au respect de l’environnement.

Union populaire républicaine (François-Xavier DATTIN,Romain DOÏMO,Thomas BURC) : L’ISF doit s’adresser aux personnes détenant un patrimoine important comme c'est actuellement le cas. L’UPR note cependant que la commission européenne fait pression dans son rapport sur les grandes orientations sur les politiques économiques (GOPE) pour que l’ISF soit supprimé en France. L’UPR est opposé à cela.

Parti nationaliste basque (Beñat ARRABIT, Laurent MARLIN, Jean TELLECHEA) : L’ISF est un impôt symbolique à une époque de forte montée des inégalités et d’affaiblissement des classes moyennes. Pour ne pas pénaliser l’effort et le mérite, il doit avant tout concerner le capital rentier des grandes fortunes. Ce type d’impôt sur les grandes fortunes sera réellement efficace et alimentera vraiment les caisses publiques, s’il est européen, pour éviter le risque de fuite des grandes fortunes d’un pays à l‘autre. il serait complémentaire d’autres mesures contre les paradis fiscaux, notamment.

Debout la France (Véronique DAZORD, Pascal LESELLIER) : Nous permettrons aux contribuables de déduire sans limite dans leur déclaration ISF (résidence principale exclue du calcul de l’ISF) leurs investissements dans des entreprises avec un CA de moins de 100 millions d’€, dont les capitaux sont aux 2/3 français et dont le total d'heures de production est réalisé pour au moins 2/3 sur le territoire français.

Candidats de la 4ème circonscription

Loïc Corrégé, La République en marche : L'ISF, pour moi, ne doit se calculer que sur la valeur du patrimoine immobilier. L'ensemble des valeurs mobilières en serait exclu. L'assurance-vie et les investissements en action doivent être exclus. Je souhaite cependant maintenir l’abattement sur la résidence principale mais aussi l'exonération pour les œuvres d'art.

Didier Bayens, la France insoumise : À tous les salaires au dessus de 30 000 euros par mois et aux personnes ayant un patrimoine supérieur à 1 million d'euros.

Laurent Inchauspé, Union des démocrates et indépendants : À personne. C'est une mesure qui fait fuir les investisseurs.

Marc Oxibar, Les Républicains : Plutôt que d’envisager l’ISF comme un impôt supplémentaire, je plaide pour une obligation d’investissement dans les entreprises françaises. L’ISF devra donc être destiné à servir notre économie nationale.

Bernard Uthurry, Parti socialiste : Aux mêmes fortunes qui sont concernées aujourd’hui. Chacun doit pouvoir utiliser les fruits de son travail en contribuant proportionnellement à l'action publique. L’exonération éventuelle du patrimoine financier sera débattue, il reste à voir si ce patrimoine est réinvesti dans l'économie réelle ou s'il ne sert qu'a faire de l'argent sans contraintes et démesurément.

Jean Lassalle, Résistons ! : Tout d'abord, il faut revoir à la baisse le seuil d'imposition. L'ISF doit constituer un des éléments essentiels de la loi relative à la moralisation de la vie publique.

Candidats de la 5ème circonscription

Colette Capdevielle, Parti socialiste : À ceux qu’il concerne aujourd’hui. C’est un symbole important de redistribution qu’il ne faut pas supprimer, ni augmenter exagérément. Je ne souhaite pas non plus, contrairement au projet de M.Macron, le limiter à l’immobilier et exonérer le patrimoine financier.

Caroline Oustalet, Les Républicains : À la richesse financière et pas seulement au patrimoine immobilier.

Jérémy Farge, La France Insoumise : Nous sommes pour aligner la fiscalité du capital sur celle du travail. L'ISF s'adressera donc aux patrimoines de plus d'un million d'euros dans l'immédiat. Nous rendrons l'impôt sur les revenus plus progressif avec un barème à 14 tranches, contre 5 aujourd'hui.

Yves Ugalde, Union des démocrates et indépendants : Cet impôt doit être réformé. Il faut exonérer de taxation le capital détenu en actions. Le but est d'orienter de préférence l'épargne vers la production de richesses.

Rémy Iroz, Résistons ! : Il faudrait revoir non seulement le "qui" mais surtout le "comment". Il faudrait reconsidérer la notion de "patrimoine" et de "valeurs". Il faudrait intégrer les très gros salaires (comme ceux des patrons du CAC40) et ne pas inclure l’exploitation agricole, certes magnifique, mais gouffre financier par moment.

Florence Lasserre-David, La République en marche : Nous souhaitons que l’ISF soit remplacé par un Impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui s’appliquera dans les mêmes conditions de barème et de seuil de l’ISF actuel.

Candidats de la 6ème circonscription

Christine Labrousse, La France Insoumise : À ceux qui accumulent ! Aujourd’hui, cela s’apparente à une super taxe foncière pour les propriétaires et à un impôt fantôme pour quelques milliardaires qui profitent de niches fiscales. L’ISF sera renforcé et son assiette élargie pour les plus riches.

Maider Arosteguy, Les Républicains : Je suis pour la suppression totale de l’ISF afin de ramener en France des personnes capables d’apporter des fonds dans le culturel, le social. Via une politique fiscale très incitative. La collecte de l'ISF coute plus cher que ce qu’il rapporte.

Stéphane Alvarez, Union des démocrates et indépendants : Je suis pour la suppression de l’ISF. Je suis favorable à une taxe spécifique sur les grosses rentes viagères.

Sylviane Alaux, Parti socialiste : L’ISF, tout comme la taxe foncière, est un dispositif complexe qui créé des distorsions. On sait que les ménages les plus aisés arrivent aujourd’hui à le contourner.

Vincent Bru, La République en marche : Nous devons transformer l’ISF en IFI (Impôt sur la fortune immobilière) qui sera assis sur les seuls actifs immobiliers avec le même seuil d'assujettissement (1,3M€), le même barème et les mêmes règles que l’ISF. Cela permettra de conserver un effort fiscal supplémentaire sur les plus fortunés sans toutefois pénaliser l’investissement productif, nécessaire à notre économie.