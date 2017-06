'Sagarno eguna' en faveur du lycée Bernat Etxepare

Après sept ans d'absence, Sagarno eguna (la journée du cidre), un événement autrefois très populaire, est réactualisé cette année grâce aux parents d'élèves du lycée immersif en langue basque d'Etxepare et à 150 bénévoles.

Ce rendez-vous, gastronomique et convivial, s'inscrit en effet dans la campagne de souscription "Un pommier pour le lycée" prévue pour financer l'achat de matériel pour le nouveau lycée, qui ouvrira ses portes l'année prochaine. Les instigateurs de cette campagne ont pour but de récolter 300.000 euros, et à ce jour, ils peuvent déjà se féliciter d'en avoir récolté la moitié.

Le but de ce rendez-vous n'est pas seulement financier, puisque les organisateurs affirment que l'événement autrefois très apprécié, offrait et offrira de surcroît à l'euskara une place majeure.

Le concept reste inchangé et se déroulera de la manière suivante : Une vingtaine de producteurs de cidre feront le déplacement et chacun proposera, en cette fin de saison, une ultime dégustation de sa production. Chaque consommateur aura la liberté de choix, ou même la liberté de ne pas faire de choix. A cela, s'ajoutera la possibilité de se ravitailler de pintxo, proposées par 10 associations prévues à l'événement.

La dégustation est prévue de 18:00 à 20:00 et sera animée par Redass Brass Band, groupe composé d'anciens élèves du lycée. A 20h Saltoka taldea offrira la possibilité, par la danse, d'éponger en partie le "vin de pomme" récemment ingéré. Ensuite, le groupe occitan engagé les Motivés s'adonnera à poursuivre les festivités, pour enfin, laisser la place à DJ Mat G.

Sagarno eguna se déroulera le samedi 10 juin à la Maison des associations à Bayonne.