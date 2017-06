Être plus grand pour taper plus fort

Dans un contexte où tous les voyants sont au rouge pour le climat et où le désengagement des États-Unis de l’accord de Paris a été confirmé, "la mobilisation citoyenne est toujours nécessaire et décisive" souligne Jon Palais, militant de Bizi !. Depuis 2009, le mouvement altermondialiste a marqué le territoire par ses actions coups de poing en faveur de l’environnement et, dernièrement, contre l’évasion fiscale. De moins en moins isolé, de plus en plus connecté, agissant en réseau avec d’autres organisations de l’Hexagone, Bizi ! permet désormais à ses actions de dépasser les frontières du Pays Basque. Et ne souhaite pas s’arrêter sur cette belle progression.

Pendant sept mois, Bizi ! a réfléchi à une feuille de route d’ici les prochaines élections municipales de 2020. "Bizi ! doit rester un mouvement dont le combat central est la question climatique avec ses principaux corollaires que sont les volets énergétiques et agro-alimentaire" est une première ligne de conduite pour les quatre ans à venir. Le mouvement ne veut pas pour autant être "indifférent aux autres grandes batailles de ce temps" sur les volets social, sociétal, environnemental et sanitaire. Et de citer les luttes des femmes, la question des migrants, la montée de l’extrême droite, le processus de paix au Pays Basque, ou encore la chute de la biodiversité, l’augmentation des cancers et maladies en lien avec la pollution atmosphérique, la dissémination des pesticides…

Investir les quartiers

Le mouvement altermondialiste veut continuer à se construire au plus près des gens, notamment "à partir de la population qu’on ne touchait pas avant", précise Txetx. Dans ce sens, Bizi ! a pour projet de "mettre en place, sur un ou deux endroits pilotes du Pays Basque Nord une assemblée de quartier" et de lancer des dynamiques, des systèmes de partage. Avec en tête, deux impératifs : assurer un mode de vie digne aux gens et respecter les limites de la planète. À terme, Bizi ! a un projet pour le territoire : Euskal Herria Burujabe. Le mouvement rêve d’un Pays Basque souverain sur les plans énergétique, alimentaire, économique, citoyen et culturel "pour permettre une société soutenable, relocalisée, gérable par la population qui y vit, solidaire des autres territoires et continents".

Dès maintenant, Bizi ! veut d’abord travailler à un avant-projet pour la Communauté d’agglomération Pays Basque. L’idée serait de rendre public, début 2019, une "boîte outils climat énergie" pour l’ensemble du Pays Basque Nord. Cette boîte à outils serait aussi bien un programme de transition pour tout le territoire qu’une feuille de route pour la société civile. Afin "que chacun travaille non pas le nez dans le guidon sur son secteur spécifique, de manière déconnectée des autres mais dans une perspective globale". En attendant, le mouvement a déjà obtenu qu'une délégation soit consacrée à la transition écologique au sein de l'agglomération Pays Basque.

S'agrandir et s'étendre

Le mouvement compte actuellement 400 adhérents. Mais pour la première fois depuis sa création en 2009, il lance une campagne d’adhésion en juin. Objectif : 500 adhésions d’ici le 24 du mois. Soit 100 de plus. À savoir qu'il y a trois types d’adhérents : les membres bienfaiteurs qui adhèrent et soutiennent financièrement l’association, les membres occasionnels qui adhèrent à l’association et sont prêts à donner très occasionnellement des coups de mains, et les membres actifs réguliers qui travaillent régulièrement dans Bizi !. Cette campagne, "il est plus que temps de la faire", explique Jon Palais. Qui ajoute : "Nos ressources humaines sont limitées. Pour relever le défi climatique, il faut l’attaquer sur tous les fronts. Plus on aura de monde, plus on pourra fixer des ambitions."

S’étendre d’un point de vue géographique, Bizi ! ne veut plus se l’interdire et s’autorise maintenant à agir au Pays Basque Sud. Le mouvement part du constat qu’il n’y a "pas à proprement parler de mouvement climat en Hegoalde". Bizi ! est depuis toujours partenaire du syndicat ELA. La confédération ouvrière au Pays Basque Sud compte 100 000 membres, une véritable force de frappe pour le mouvement. "La création de groupes locaux en Pays Basque Sud, si elle correspond à une demande de gens de là-bas et pas à une politique volontariste de notre part, ne peut qu'être bénéfique pour la bataille du climat et pour Bizi !" assure le mouvement.