Bizi, un défi humain avec des limites et leurs solutions

Passer de zéro à 400 adhérents en sept ans, le défi humain est immense pour Bizi !. Et ses membres ne sont pas sans relever les limites de cette progression. "Notre fonctionnement qui s’est conçu empiriquement a du mal à suivre l’évolution d’un mouvement passé de 20 membres à plus de 400, et qui s’est investi dans de plus en plus de dossiers, campagnes, axes de travail", reconnaissent-ils.

Difficile de fidéliser sur le long terme lorsque le modèle s'appuie sur "le tout bénévole". Cela se traduit par un turn-over important, des jeunes au premier rang. Selon son niveau d’engagement, tenir la distance peut s’avérer compliqué s’il y a un métier et/ou une vie de famille à côté. Mais aussi quand, au contraire, il n’y a pas de stabilité professionnelle et/ou géographique. Difficile alors de ne pas se disperser et d'entretenir une cohérence alors que plusieurs chantiers sont en cours tandis que "de nouveaux membres arrivent en permanence et en grand nombre".

Tout en renflouant ses rangs par de nouvelles adhésions, Bizi ! veut resserrer ceux qui existent. L’idée est de "s’organiser de manière à être plus efficace", souligne Jean-Noël Etcheverry, Txetx. Différentes assemblées seront à l’agenda de tous les adhérents : une assemblée générale stratégique, organisée tous les trois ou quatre ans, pour définir les grandes priorités ; une assemblée générale annuelle pour faire le point sur le travail annuel et mettre en place les 40 personnes qui animent et coordonnent ; l’assemblée mensuelle qui se réunira chaque mois sur un ordre du jour ; le conseil de réflexion et de débat, tous les quatre mois, réunion mono-thématique permettant de discuter des grands axes stratégiques ou d’approfondir un débat sur un point posant problème.

Une autre réponse nécessaire est de "former plus de responsables et d’animateurs". Déléguer les responsabilités alors que le mouvement est incarné par des personnalités telles que Txetx, Jon Palais et Mattin Ihidope : l'heure serait-elle au relais ? Au-delà de la projection de visages, Bizi ! veut généraliser la formation à l’ensemble des militants car elle est "un levier puissant pour l’engagement des gens". Une est prévue du 14 au 20 juin. "Nous devons régulièrement identifier les besoins en formation au sein des nouveaux adhérents, des groupes locaux, des groupes de travail et en fonction des grandes questions sociales et écologiques", se fixent ses membres.