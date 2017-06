À chaque candidat sa mesure phare

Toutes circonscriptions confondues

Europe Écologie Les Verts (Véronique ZENONI, Thibault PATHIAS, Sophie BUSSIERE) : La transition écologique de la société, source d'emplois locaux et non délocalisables, favorisant la solidarité et le vivre ensemble, et garante d'une sécurité au quotidien (sécurité alimentaire, qualité de l'air et de l'eau, préservation de la biodiversité...).



Lutte ouvrière (Lucile SOUCHE, Philippe BARDANOUVE, Jacqueline UHART) : Pour les travailleuses, les travailleurs, il faut refuser d’être embrigadé derrière les partis politiques de la bourgeoisie, exprimer sa fierté d’appartenir au camp des travailleurs, affirmer ses intérêts contre ceux du grand patronat.



Le Parti communiste (Marie José RIVAS, Dominique MÉLÉ) : Eradiquer le chômage ! Nous proposerons une loi "de sécurisation de l’emploi et de la formation" permettant à chaque salarié d’alterner des périodes d’emploi et de formation sans perte de revenu et sans passer par le chômage. La fin d’un contrat de travail ne doit pas signifier l’arrêt des droits à vivre dignement.

Union populaire républicaine (François-Xavier DATTIN, Romain DOÏMO, Thomas BURC) : L’objectif de l’UPR et de ses candidats est de rétablir la démocratie et de rendre la souveraineté aux Français en sortant de l’Union européenne, de l’euro et de l’Otan. Ensuite, nous pourrons appliquer un vaste programme de relance qui s’applique dans 23 domaines, les propositions du programme sont à consulter sur notre site internet.

Debout la France (Véronique DAZORD, Pascal LESELLIER) : Nos trois priorités sont la sécurité de nos concitoyens, la justice sociale et l'emploi. Pour une plus grande efficacité, nous voulons renégocier les traités européens pour bâtir une Communauté des états européens.

Candidats de la 4ème circonscription

Anita Lopepe, EH Bai : Deux domaines prioritaires: le développement de l’agriculture paysanne, la seule à même d’assurer des revenus satisfaisants aux agriculteurs, tout en étant écologiquement et socialement vertueuse. Et la défense et le développement des services publics.



Loïc Corrégé, La République en marche : Défendre la ruralité sera ma priorité. Je poursuivrai le désenclavement de nos vallées et de nos villages en soutenant le développement de l’agro-tourisme, la diversification des activités économiques locales et en défendant le pastoralisme. Je soutiendrai le développement du haut débit dans les vallées et le Piémont et je porterai une loi sur la couverture numérique 3G/4G pour notre circonscription et toutes les zones blanches de France.

Beñat Arrabit, Parti nationaliste basque : Notre programme est un véritable projet de territoire ! Cette approche est nouvelle car nous avons plutôt jusqu’à ce jour l’habitude de voir des programmes généralistes pour l’ensemble du territoire français. Pour ce qui concerne notre territoire, c’est une palette de propositions qui permettent au député d’être un véritable animateur du territoire.



Didier Bayens, la France insoumise : L'urgence sociale, climatique, démocratique. L'économie du XXI siècle détruit les civilisations et les cultures.



Laurent Inchauspé, Union des démocrates et indépendants : Favoriser au plus vite le développement du numérique sur les territoires ruraux afin de réduire la fracture entre les grandes villes et notre territoire de massif et de piémont .

Marc Oxibar, Les Républicains : Au-delà du positionnement politique qui est le mien, aux Républicains, je veux surtout proposer une méthode de travail aux habitants de la circonscription en étant député à 100% (démission du conseil régional et de mon travail). Je veux organiser une concertation systématique des acteurs du territoire, sans sectarisme, pour chaque grand projet de loi. Je veux également renouer avec une proximité par le biais de permanences hebdomadaires en Béarn et en Pays Basque afin d’être un représentant du territoire efficace à l’Assemblée Nationale.

Bernard Uthurry, Parti socialiste : Plus de démocratie participative pour mieux lutter contre les inégalités territoriales qui se créent sous nos yeux entre les grandes villes et leurs agglomérations et le reste du territoire, comme la 4ème circonscription, plus rurale et à faible armature urbaine. Affecter ma réserve parlementaire dans la transparence et organiser les ateliers citoyens en circuit court au plus près du terrain.

Jean Lassalle, Résistons ! : Proposition au président de la République d'une opération pilote visant à réengager l'Etat dans tous les domaines où il est défaillant : services publics/ facilitation et aide au niveau de l'activité économique et sociale, de la Culture, notamment, et installer de nouveaux agriculteurs.

Candidats de la 5ème circonscription



Colette Capdevielle, Parti socialiste : Plus de démocratie participative. J’ai créé les jurys pour ma réserve parlementaire, les ateliers législatifs et les amendements citoyens, je veux aller plus loin : un conseil citoyen local travaillera à mes côtés pendant tout le mandat, qui sera mon second et dernier.

Laurent Marlin, Parti nationaliste basque : Nous devons accentuer la décentralisation en donnant davantage de pouvoirs à la Communauté d'agglomération Pays Basque grâce à un statut de collectivité territoriale unique. Qui mieux que des institutions locales pour répondre aux défis du Pays Basque ? Au quotidien, nous avons besoin de solutions en termes de transport, de formation, d’aide aux personnes âgées. Par exemple, sur le thème des transports, nous avons besoin d’innover dans les offres, de renforcer une intermodalité efficace grâce à des politiques tarifaires incitatives : une billetterie unique est nécessaire mais pourquoi s’interdire de réfléchir à la gratuité de certains services ?

Caroline Oustalet, Les Républicains : Voter des lois ciblées et efficaces car les citoyens et les entreprises ne peuvent plus respirer sous le poids des normes !

Jérémy Farge, La France insoumise : Nous convoquerons le processus constituant avec des propositions pour une 6e République démocratique, égalitaire, laïque, qui octroie de nouveaux droits et qui impose l'impératif écologique. Aucun parlementaire des anciennes assemblées de la 5e République ne pourra siéger dans cette assemblée constituante, les électeurs choisiront le pourcentage de tirés au sort, et les délégués à l'assemblée constituante ne pourront être candidats aux élections suivant l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. Le projet de Constitution proposé par l'assemblée constituante sera soumis à un référendum d'approbation.

Laurence Hardouin, EH Bai : Notre campagne est accès autour du refus de toutes les discriminations et en faveur de la justice sociale. Autour de ces axes de travail, nous déclinons nos propositions en matière d’économie, d’écologie de droits des travailleurs…



Yves Ugalde, Union des démocrates et indépendants : Travailler et défendre tout ce qui contribue à la défense des classes moyennes. Celles qui ont construit le développement économique du Pays Basque et plus particulièrement de la 5ème circonscription. C'est par elles et les PME que la relance prendra forme. Je veillerai à ce que les charges touchant ces entreprises qui sont le socle de notre économie locale soient allégées.



Rémy Iroz, Résistons ! : Cahier de doléances en ligne pour préserver la confidentialité des demandes laissées par les administrés. Certains n’osent pas interpeller le député en direct, ceci permettra de recréer une passerelle avec le citoyen et de proposer une démocratie participative réelle.



Florence Lasserre-David, La République en marche : Le logement et l’emploi sont deux sujets majeurs pour notre territoire. Sur le sujet de l’emploi, outre les mesures nationales développées dans le programme du président de la République, je créerai localement une Conférence territoriale de la formation réunissant l’ensemble des acteurs éducatifs, sociaux et responsables des activités économiques. Enfin, j’aiderai à la recherche de moyens financiers importants et nouveaux pour protéger le patrimoine basque (architectural et langue basque): je serai à l’initiative de la création de la fondation Pays Basque réunissant collectivités et financeurs privés.

Candidats de la 6ème circonscription



Jean Tellechea, Parti nationaliste basque : Notre programme est un ensemble de propositions qui vont toutes dans le même sens : donner "aux territoires" le rôle et les outils qui leur permettront d'assurer notre développement. Ce sujet a été volontairement écarté des candidats à la présidentielle et par le président lui même. Pourtant, tous les économistes sont d'accord pour dire que les politiques à l'échelle du territoire permettent de prendre en compte la dimension sociale, nécessaire à la réussite des politiques publiques.

Christine Labrousse, La France insoumise : Notre vision, c’est "L'avenir en commun", notre programme. Il s’articule autour de quatre urgences interdépendantes : l’écologie, le social, l’économie et la démocratie. Par exemple, la transition énergétique agit sur l’environnement, l’emploi et le transport.

Maider Arosteguy, Les Républicains : Réduire massivement les impôts et charges qui pèsent sur les PME/PMI et les ménages afin de redonner à notre économie les moyens de créer des emplois et de la compétitivité en Europe.

Peio Etcheverry-Ainchart, EH Bai : Il y en a deux : la contribution fiscale des résidences secondaires à la production de logement pour tous, et le financement du développement de transports collectifs publics en site propre par la réintroduction d’une écotaxe poids-lourds incluant l’A63.

Stéphane Alvarez, Union des démocrates et indépendants : Mon action législative interviendra dans plusieurs domaines. Toutefois, je donne la priorité au développement d’une économie et d’une écologie humanistes qui favorisent la proximité et les projets à haute valeur ajoutée.

Sylviane Alaux, Parti socialiste : Je mettrai tout en œuvre pour préserver et renforcer la vitalité économique de notre territoire. Les dossiers les plus importants à mes yeux sont l’accompagnement des TPE-PME, la pêche, l’agriculture et également les spécificités de notre territoire qui s’expriment notamment à travers les langues régionales et le processus de paix.



Vincent Bru, La République en marche : La ligne directrice de mon programme est de faire entrer l’économie de notre territoire dans le monde de demain tout en garantissant une meilleure protection des plus fragiles. La mise en place, par exemple, d’un système d’assurance chômage universel pour tous résume bien notre volonté de donner des droits demain à ceux qui n’ont rien aujourd’hui.