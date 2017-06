Les bouteilles Euskal Sagardoa arrivent sur le marché

La marque distinctive est une pomme rouge sur la capsule ou sur le haut de la bouteille. Le cidre Euskal Sagardoa" a investi les rayons des magasins cette semaine. Les professionels du secteur ont lancé cette appellation d'origine à l'atelier de rénovation naval Albaola.

La conseillère du département des infrastructures et du développement économique du Gouvernement Basque Arantxa Tapia a présenté les objectifs : "proposer au consommateur une double garantie lors de l'achat [de ces] bouteilles, un cidre produit localement et un cidre de qualité. Et c'est en cela que l'appellation contrôlée, différencie ces cidres des autres, et leur octroie une valeur ajoutée".

Au départ, 36 producteurs de cidre se sont retrouvés pour la création de cette appellation. Désormais chaque bouteille affichera l'étiquette de sa cidrerie d'origine, et arborera le sigle Euskal Sagardoa en haut de la bouteille.

100 % local et de qualité

Les cidres d'appellation d'origine Euskal Sagardoa auront deux caractéristiques principales. La première, c'est l'assurance d'un cidre conçu à base de pommes 100 % locales. C'est même le but stratégique, les producteurs de cidre se sont donnés pour défi de renforcer et de dynamiser le marché de la pomme locale. A cet effet, l'appellation d'origine recouvre 115 variétés du Pays Basque et cette année elle a permis à 1 320 000 litres de cidre de se voir décorer de l'appellation. L'ambition dans les années à venir est de multiplier ce chiffre. Pour cette première production, il aura fallu plus de 200 hectares de vergers.

Le label se veut également être un gage de qualité, et à ce titre, le laboratoire spécialisé Fraisoro s'emploiera à s'assurer de cela au cours d'un premier filtre, et dans un second temps la fondation Hazi devra donner son approbation.

Toutes les bouteilles devront passer par ce contrôle de qualité, les laboratoires et les dégustateurs se chargeront de les contrôler, puis les organisations officielles en aval, s'assureront de la qualité du produit. Du verger à la bouteille.

L'appellation d'origine Euskal Sagardoa prend le flambeau d'Eusko Label. Tous les acteurs qui ont pris part à l'initiative s'accordent à dire qu'elle a permis de rassembler le secteur et les provinces concernées, comme initialement espéré. En effet, elle a fédéré les associations de pommes et de producteurs de cidre d'Araba, de Bizkaia et du Gipuzkoa, les députations forales ainsi que le Gouvernement basque.

Pour terminer la séance, l'oenologue Mikel Garaizabal s'est accordé le plaisir de tester les cidres d'appellation d'origine Euskal Sagardoa, et les nombreux représentants qui étaient présents en ont rapidement fait de même.