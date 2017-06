Ça chauffe au Département

"Pour un dialogue social il faut être deux, pointe du doigt Evelyne Boucley, secrétaire générale CGT au sein du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. On veut nous imposer la réorganisation des services à marche forcée. Nous maintenons notre préavis de grève."

En cette fin de printemps, ça chauffe entre les organisations syndicales et la tête du Département. Entre autres causes (1), les conditions de la réorganisation des services engagée par ce dernier depuis dix huit mois. Mardi, quelques trois cents agents départementaux exprimaient leur mécontentement devant les deux sièges de leur employeur, à Pau et à Bayonne. Au cours de la manifestation, les représentants de la CFDT, CGT, FO et UNSA ont été reçus par Isabelle Lahore, conseillère départementale et déléguée en charge du personnel et du dialogue social, et par Eric Moratille, directeur général des services. Les deux parties ont campé sur ses positions sur ce point d’orgue.

Le CD 64 a refusé de répondre à la demande des syndicats qui était de surseoir au mouvement de mobilité des catégories C – B et A non encadrants. "Report qui permettrait à l’exécutif de présenter de façon plus concrète et lisible la nouvelle organisation des services ainsi que sa déclinaison sur les territoires, et aux agents de pouvoir se positionner dans des conditions plus acceptables" expliquent les quatre syndicats. Les organisations reprochent ainsi au Département de demander aux agents qui le souhaitent de poser leur candidature pour un changement de lieu de travail ou de mission sans connaître réellement au préalable quelle sera leur affectation, avec qui ils vont travailler ou quel sera leur encadrement. "Il y a beaucoup de questionnements", déplore Evelyne Boucley. "Non seulement pour les salariés eux-mêmes" mais, in fine, sur "la qualité des services publics" que cette réorganisation entrainera.

Un déficit d'information

"Nous travaillons sur cette réorganisation depuis dix huit mois. Un chantier auquel ont participé 300 agents, rappelle Isabelle Lahore. Dès le début, nous avons engagé un dialogue social avec 15 réunions." Et de remarquer que le Conseil a pris en compte des demandes faites par les organisations syndicales. L’élue reconnait qu’il y a eu un déficit d’information mais que des réunions de terrain sont depuis organisées pour expliquer à tous et chacun le déroulé. "Nous avons même repoussé du 8 au 13 juin la date des dépôts de candidatures à la mobilité pour que nous puissions pendant ces réunions répondre aux interrogations des agents."

Et de vouloir rassurer : "Nous tiendrons compte des situations de chacun. Nous n’allons pas faire bouger un agent de 70 kilomètres… Le but n’est pas d’aggraver la situation des salariés." Et pendant les phases transitoires, le Département proposera des compensations à ses agents. Pas question autrement de repousser le début de la réorganisation au-delà du 18 juillet. Date à laquelle tout ne sera pas chamboulé du jour au lendemain, rappelle la conseillère départementale. "Tout changement induit de l’inquiétude. Mais nous devons avancer."

"On peut refondre un modèle départemental sans manquer au dialogue", remarque Juliette Brocard, conseillère départementale du groupe de gauche Pyrénées-Atlantiques. Groupe qui apporte son soutien au personnel départemental et à leurs représentants. "Beaucoup d’agents vivent une situation d’instabilité et de stress au point qu’ils en arrivent à une grève ! Avec les conséquences pécuniaires qu’elle peut avoir pour eux."

Faute d’accord trouvé avec leur direction, les organisations syndicales, de leur côté, ont donc décidé de maintenir le préavis de grève illimitée qui débutait ce mardi 6 juin. "Le prochain comité technique a lieu le 15 juin prochain, remarque la secrétaire générale de la CGT. Nous n’écartons aucune action prochaine."

(1) Par contre, les organisations constatent les avancées sur deux autres dossiers qui achoppaient jusqu’à présent : la non tenue des Commission Administrative Paritaire et un dysfonctionnement du Comité d’Hygiène et de Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT). Les deux parties sont tombées d'accord pour traiter ces deux questions.