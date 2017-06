C. Capdevielle : 'La ligne du parti, être constructif et vigilant'

VIDEO - Sur les trois députés du Pays Basque Nord, deux étaient socialistes à l'issue des élections de 2012. Après un scrutin présidentiel qui leur a été défavorable, à présent, les candidats socialistes se sont lancés dans la bataille des législatives avec une ligne à la fois constructive et vigilante vis-à-vis du gouvernement d'Emmanuel Macron. Colette Capdevielle dans la cinquième circonscription, Sylviane Alaux dans la sixième et Bernard Uthurry dans la quatrième, les trois candidats défendent le territoire du Parti socialiste, quelque part entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.