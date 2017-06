Des candidats du Pays Basque s’engagent pour la cause animale

Ils sont 20 candidats du Pays Basque à avoir signé le manifeste Animal Politique. Celui-ci regroupe trente propositions* "pour mettre la condition animale au coeur des enjeux politiques". Elles se répartissent en six thèmes : animaux d’élevage, expérimentation animale, divertissements et spectacles, animaux de compagnie, faune sauvage, animal et société. Il a été élaboré par une vingtaine d’organisations pour la défense des animaux (voire PDF associé).



Daniel Raposo, représentant de la fondation Brigitte Bardot dans les Pyrénées-Atlantiques, a rencontré 25 candidats aux législatives au Pays Basque. Dont 20 qui se sont engagés sur plusieurs voire la totalité des propositions pour la cause animale s’ils sont élus. Tour d’horizon :



Dans la quatrième circonscription, Laurent Inchauspé (UDI) en a signé 29, Robert Bareille (PCF) et Véronique Dazord (Debout le France) en approuvent 29. Dans la cinquième, Colette Capdevielle (PS) a signé 25 propositions, Yves Ugalde (UDI) 22, Marie-José Rivas (PCF) 29, Florence Lasserre (LREM) 18, Romain Doïmo 27, Pascale Lesellier (Debout la France) 13 et Rémy Iroz (Résistons !) 6. Dans la sixième, Sylviane Alaux (PS) approuve 27 propositions, Stéphane Alvarez (UDI) 28, Dominique Mélé (PCF) 27 et Vincent Bru (LREM) 24. Les candidats EH Bai, eux, en signent 18.



Des bons et des mauvais élèves



En guise de très bons élèves de la cause animale, on retrouve les trois candidats de la France insoumise qui ont signé les trente propositions. Côté mauvais élèves, aucun des candidats Les Républicains n’a signé le manifeste, même si deux candidats LR l’ont fait dans les autres circonscriptions des Pyrénées-Atlantiques. Pas de trace non plus des candidats Front national. Et étonnamment, le parti Europe Écologie Les Verts n’apparaît pas dans la liste, lui qui est habituellement un des premiers à soutenir les lois allant dans le sens du bien-être animal.



Ce manifeste peut-il vraiment peser ? "On verra quand il y aura des projets de loi" répond Daniel Raposo. Les députés sont en tout cas en première ligne pour proposer ou approuver des textes de loi à l’Assemblée nationale. Ils peuvent donc jouer un rôle dans la défense de la cause animale à cette échelle. Au regard de Sylviane Alaux, engagée contre la corrida, qui a fait partie de la commission d’enquête sur les conditions d'abattage dans les abattoirs après les révélations par L214 de mauvais traitements. Notamment dans l'abattoir de Mauléon.



Mais pour le collectif, le chemin est encore long. Il écrit : "Malgré l’intérêt croissant des Français pour la cause animale, la dénonciation des actes de cruauté et la reconnaissance de la sensibilité des animaux par la science et le droit, l’engagement des politiques pour améliorer leur situation reste très insuffisant et en décalage avec les attentes de la majorité des Français."



*Proposition 13 : un arrêté publié début mai au "Journal officiel" interdit la reproduction des orques et des dauphins détenus en France.